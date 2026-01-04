בפתח תוכנית הערב שלו עם דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', יצא הפרשן יעקב ברדוגו במתקפה חזיתית נגד מערכת המשפט ונגד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק.
בדבריו האשים ברדוגו כי "מערכת המשפט רוצה פיצוץ ואהרון ברק הוא המוביל לקראת הפיצוץ הזה". לדבריו, המניע העומד מאחורי המהלכים הללו הוא פוליטי במהותו, כאשר "המטרה היא קודם כל להשפיע על תוצאות הבחירות על ידי יצירת כאוס ברחובות".
ברדוגו הוסיף והזהיר מפני תכנון מכוון להחזרת הפילוג לחברה הישראלית, וציין כי "הם מתכננים להמריד ולהתסיס" במטרה להוביל את המדינה בחזרה לאותה המציאות המורכבת שהייתה קיימת לפני מתקפת השבעה באוקטובר. לדבריו, אהרון ברק פועל מתוך תחושת דחיפות שכן "הוא רואה את מעשה ידיו טובעים", ועל כן הוא חותר ליצירת תוהו ובוהו ציבורי מבלי להתחשב בהשלכות, "ולא משנה מה יהיו המחירים למדינת ישראל".
לשיטתו של ברדוגו, הניסיון להובלת מרי והתססה הוא חלק מאסטרטגיה של מערכת המשפט לשימור כוחה והכתבת המציאות הפוליטית. הוא סיכם את דבריו בטענה כי "אהרון ברק רוצה כאוס" וכי המהלכים המתוכננים נועדו להשיג הכרעה פוליטית דרך הרחוב ולא דרך הקלפי, תוך סיכון היציבות החברתית שהושגה מאז פרוץ המלחמה.
שירי מנתניה
שירי מנתניה
ככל שהאייתולות הביביסטיות ימשיכו להשתלח בנשיא העליון, כך עם ישראל יתעב אותם יותר!18:43 04.01.2026
חתול צפוני
חתול צפוני
אתה טועה והמציאות תלמד אותך שאתה מבלבל את העובדות עם תיאוריות19:06 04.01.2026
חתול צפוני
חתול צפוני
תלמדי את העובדות לפני שאת כותבת דברים שלא קשורים למציאות19:06 04.01.2026
דמוקרט
דמוקרט
רצוי שיטבע יחד וביחד כל מעשי ידיו ויעלם לנו מהעולם זקן פושע שהרס את המדינה .18:48 04.01.2026
חתול צפוני
לדעתי זה רק חצי אמת, זה הרבה יותר גרוע אבל זה מוחבא הייטב אז אני לא יכול להביא דוגמאות, פשוט ברדוגו לא יכול להביא דוגמאות כי הכל תחת חסיון בית...
חתול צפוני
לדעתי זה רק חצי אמת, זה הרבה יותר גרוע אבל זה מוחבא הייטב אז אני לא יכול להביא דוגמאות, פשוט ברדוגו לא יכול להביא דוגמאות כי הכל תחת חסיון בית המשפט וכל מה שנגדם נעצר עם צו איסור פרסום. תקנו אותי אם אני טועה.המשך 19:05 04.01.2026
דני
דני
ברדוגו, מה עם קצת דיאטה ? אתה אמור להיות גאון רוחני של הביביסטים ? אתה נראה כמו סופגניה. זה לא ייצוגי.19:03 04.01.2026
חתול צפוני
חתול צפוני
כך יודעים שברדוגו צדק: מדברים על הדיאטה שלו ולא על מה שאמר, תודה דני19:08 04.01.2026
עמקה
עמקה
ברדוגו הוא סכנה אמיתית לדמוקרטיה כמפיץ בדותות ושקרים. מעולם לא היה כאן שופר ליצן חצר לקקן וחנפן למשפחת המלוכה כמותו19:17 04.01.2026
עמקה
לדעתי זה רק חצי אמת, זה הרבה יותר גרוע אבל זה מוחבא הייטב אז אני לא יכול להביא דוגמאות, פשוט ברדוגו לא יכול להביא דוגמאות כי הכל תחת חסיון בית...
לדעתי זה רק חצי אמת, זה הרבה יותר גרוע אבל זה מוחבא הייטב אז אני לא יכול להביא דוגמאות, פשוט ברדוגו לא יכול להביא דוגמאות כי הכל תחת חסיון בית המשפט וכל מה שנגדם נעצר עם צו איסור פרסום. תקנו אותי אם אני טועה.המשך 19:05 04.01.2026
