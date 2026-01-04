בפתח תוכנית הערב שלו עם דורון כהן ברדיו 'גלי ישראל', יצא הפרשן יעקב ברדוגו במתקפה חזיתית נגד מערכת המשפט ונגד נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק.

בדבריו האשים ברדוגו כי "מערכת המשפט רוצה פיצוץ ואהרון ברק הוא המוביל לקראת הפיצוץ הזה". לדבריו, המניע העומד מאחורי המהלכים הללו הוא פוליטי במהותו, כאשר "המטרה היא קודם כל להשפיע על תוצאות הבחירות על ידי יצירת כאוס ברחובות".

ברדוגו הוסיף והזהיר מפני תכנון מכוון להחזרת הפילוג לחברה הישראלית, וציין כי "הם מתכננים להמריד ולהתסיס" במטרה להוביל את המדינה בחזרה לאותה המציאות המורכבת שהייתה קיימת לפני מתקפת השבעה באוקטובר. לדבריו, אהרון ברק פועל מתוך תחושת דחיפות שכן "הוא רואה את מעשה ידיו טובעים", ועל כן הוא חותר ליצירת תוהו ובוהו ציבורי מבלי להתחשב בהשלכות, "ולא משנה מה יהיו המחירים למדינת ישראל".

לשיטתו של ברדוגו, הניסיון להובלת מרי והתססה הוא חלק מאסטרטגיה של מערכת המשפט לשימור כוחה והכתבת המציאות הפוליטית. הוא סיכם את דבריו בטענה כי "אהרון ברק רוצה כאוס" וכי המהלכים המתוכננים נועדו להשיג הכרעה פוליטית דרך הרחוב ולא דרך הקלפי, תוך סיכון היציבות החברתית שהושגה מאז פרוץ המלחמה.