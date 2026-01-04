מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב. תחול עלייה קלה בטמפ' והן תהיינה גבוהות יחסית לעונה. החל מיום שישי – מהפך, לקראת מערכת חורפית נוספת.

יום שני: נאה עם מעט עננות גבוהה, תחול עליה קלה בטמפרטורות שהן גבוהות ‏מהממוצע לעונה, בעיקר בחוף ובשפלה.‏ בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

יום שלישי: נאה עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והרוחות ‏יחלשו. במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה ‏בלחות.

(צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים)

יום רביעי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ייעשה חמים מהרגיל לעונה, ויבש. עננות גבוהה ובינונית ‏תכסה חלקית את השמים.‏

יום חמישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חמים מהרגיל לעונה ויבש.

יום שישי: הרוחות יתחזקו, ובמהלך היום יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים יחידות. תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח.