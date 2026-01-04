מזג אוויר בימים הקרובים יהיה יציב. תחול עלייה קלה בטמפ' והן תהיינה גבוהות יחסית לעונה. החל מיום שישי – מהפך, לקראת מערכת חורפית נוספת.
יום שני: נאה עם מעט עננות גבוהה, תחול עליה קלה בטמפרטורות שהן גבוהות מהממוצע לעונה, בעיקר בחוף ובשפלה. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.
יום שלישי: נאה עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והרוחות יחלשו. במישור החוף המרכזי, הדרומי ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום רביעי: תחול עליה קלה בטמפרטורות, ייעשה חמים מהרגיל לעונה, ויבש. עננות גבוהה ובינונית תכסה חלקית את השמים.
יום חמישי: תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, ויהיה חמים מהרגיל לעונה ויבש.
יום שישי: הרוחות יתחזקו, ובמהלך היום יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים יחידות. תורגש התקררות ניכרת, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים