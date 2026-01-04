בהופעת הבכורה בפיורנטינה, מנור סולומון, עלה כמחליף בדקה ה-67, ובישל את שער הניצחון הדרמטי, הכוכב יצא לדרך חדשה?

בהופעת הבכורה בפיורנטינה מנור סולומון, הותיר הערב (ראשון) חותם הכוכב הישראלי עלה בפעם הראשונה באיטליה, בדקה ה-67, והגביה בתוספת הזמן כדור שהגיע למויסה קין שהבקיע את שער הניצחון.

זה היה הניצחון השני בלבד העונה של מועדון הפאר האיטלקי, שהביא את סולמון כדי להינצל מירידת ליגה. אחרי הניצחון הסגולים עדיין במקום האחרון עם 12 נקודות, אך מרחק שלוש נקודות בלבד מחוף מבטחים.

עוד באותו נושא עוזב את ויאריאל: זה היעד החדש והמפתיע של מנור סולומון 20:42 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

הקשר ההתקפי הגיע אחרי תקופה קשה בויאריאל הספרדית בה מיעט לשחק. הוא יקווה שהופעת הבכורה המוצלחת, תזכה אותו ביותר דקות באיטליה מבספרד.

לצד מחמאות מאוהדים, אוהדים אחרים פחות התחברו. אחד כתב: "מנור סולומון הוא טרוריסט כדורגל. נורא, מחריד ומגעיל". בעוד משחקים בליגה האיטלקית, אלוף נאפולי ניצחה 0:2 את לאציו במשחק לא פשוט שגם כלל שלושה כריטיסים אדומים בעשר הדקות האחרונות. מילאן ניצחה ביום שישי 0:1 את קליארי ועלתה למקום הראשון לפחות עד משחקה הערב, מול בולוניה.