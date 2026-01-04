ניר ברקת הסביר לסרוגים מה ההבדל בינו שלא מתראיין לערוץ 12 לבין יו"ר האופוזיציה לפיד שלא מתראיין לערוץ 14: "הם הוציאו דיבה עליו?"

שר הכלכלה ניר ברקת אמר היום (ראשון) במסיבת עיתונאים על פרויקט "הסל של המדינה", בתשובה לשאלת 'סרוגים' מה ההבדל בין החרם שלו שלא על ערוץ 12 לבין החרם של יו"ר האופוזיציה לפיד שלא מתראיין לערוץ 14

לטענתו הוא לא מתראיין אצלם בגלל שתי תביעות הדיבה שהגיש, אחת בחודש ספטמבר ואחת עכשיו: "כשיש לי תביעת דיבה מולם, אני חושב שלא נכון להתראיין אצלם" זאת למרות שגם לאחר שהגיש את התביעה בספטמבר, הגיע ברקת להתראיין בערוץ, למשל לתכנית "פגוש את העיתונות" בנובמבר.

לאחר מכן הוסיף: "השיטה שבה הם פועלים זה לא רק מולי, זה מול חבריי במחנה, מציע גם להם לפעול מול ההתנהלות המונופולית של ערוץ 12. לא הייתי עושה את זה אם לא הייתי מרגיש על בשרי שזה דיבה ושקרים ברמה כזאת, בצורה כזאת, בניסיון חיסול כזה". לשאלה האם לגיטימי בעיניו שלפיד מחרים את ערוץ 14 ענה: "לא יודע, האם ערוץ 14 הוציאו דיבה עליו? אני לא מכיר את זה".