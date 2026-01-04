תת-אלוף במיל' עופר וינטר, תושב הגליל ב-30 השנים האחרונות, מתריע מפני המצב הביטחוני בצפון: "האירועים הפליליים הם תשתית לפיגועי טרור רצחניים. השלב הבא – טרור כלפי היישובים היהודיים"

תת-אלוף במיל' עופר וינטר יוצא בקריאת השכמה דחופה למקבלי ההחלטות בנוגע למתרחש בצפון הארץ. וינטר, המתגורר בגליל מזה שלושה עשורים, מתאר מציאות קשה של אובדן ריבונות וביטחון אישי.

"אני גר בגליל 30 שנה ואני אומר לכם צריך לשים לב טוב טוב למה שקורה לנו", פותח וינטר את דבריו ומזהיר: "הגליל נמצא בסכנה. איבדנו את המשילות". לדבריו, שרשרת מקרי הרצח והירי הבלתי פוסקת אינה יכולה להיחשב כבעיה פלילית גרידא: "רצח רודף רצח. ירי רודף ירי ואומרים לנו שזה רק פלילי".

וינטר טוען כי אירועי הירי בכפרים הערביים הם "טרור בראש ובראשונה כלפי האוכלוסייה הערבית שרוצה חיים נורמליים", אך מזהיר כי הסכנה אינה נעצרת שם. לשיטתו, האירועים הללו מהווים את התשתית לפיגוע הטרור הבא: "השלב הבא הוא טרור שיופנה גם כלפי היישובים היהודיים".

בסרטון קורא וינטר למדינת ישראל לשנות אסטרטגיה באופן מיידי. הוא דורש לצאת למערכה נחושה למיגור הנשק הבלתי חוקי, תוך שילוב זרועות של כלל ארגוני הביטחון ובשיתוף פעולה עם הציבור הישראלי.

את דבריו הוא חותם באזהרה מהדהדת נגד מדיניות ההבלגה: "ההכלה הזאת תהרוג אותנו".