סומלילנד פרסמת הודעת תמיכה פומבית במהלך האמריקאי בוונצואלה, מברכת על מעבר שלטון בדרכי שלום ומאותתת על התחזקות הקשרים וההתקרבות המדינית

סומלילנד, שזכתה להכרה ישראלית לפני שבועות בודדים, מברכת על המהלך האמריקאי ללכידת מדורו בוונצואלה, ומודיעה על תמיכתה ב"מעבר שלטון בדרכי שלום". מאחורי הקלעים מתגברים הדיווחים על ביקורים הדדיים בין בכירים אמריקאים לבין בכירי משטר בסומלילנד והתחזקות הקשר בין המדינות.

בהודעת משרד החוץ של סומלילנד נכתב כי ממשלת הרפובליקה מאשרת את ״היישור העקרוני״ שלה עם ארצות הברית, ותומכת בפעולה בינלאומית מדודה שנועדה לשמור על הסדר החוקתי, שלטון החוק והלגיטימציה הדמוקרטית בוונצואלה.

עוד נמסר כי סומלילנד רואה במעורבות אמריקאית, המתבצעת בתיאום עם שותפים אזוריים ורב-לאומיים, כלי שיכול להפחית סבל הומניטרי, להיאבק ברשתות פשיעה חוצות גבולות, ולתמוך במעבר שלטוני שקט בהובלה ונצואלתית, המבוסס על ריבונות, אחריות וכיבוד זכויות אדם.

גורמים מדיניים מעריכים כי עצם הפרסום הפומבי של ההודעה אינו מקרי: סומלילנד מבקשת למצב את עצמה כשותפה אחראית של המערב בזירה הבינלאומית, במיוחד לאחר ההכרה הישראלית, ובצל מאמציה המתמשכים לזכות בהכרה רחבה יותר מצד מדינות נוספות.

מאחורי הקלעים, כך לפי הדיווחים, נרשמת עלייה בתדירות הקשרים עם גורמים אמריקאים, התפתחות שעשויה להשפיע על מעמדה האזורי והבינלאומי של סומלילנד בתקופה הקרובה.