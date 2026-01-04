לוחמי החטיבה הצפונית ולוחמי יהל"ם פעלו במרחב בית לאהיה והשמידו מנהרת טרור התקפית של חמאס כחלק מהמאמץ המתמשך לטיהור מרחב הקו הצהוב

כוחות צה"ל ממשיכים בהעמקת הפעילות המבצעית בצפון רצועת עזה, כאשר בשעות האחרונות הותר לפרסום כי הושמדה תשתית טרור משמעותית של ארגון חמאס.

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית, הפועלים בחודשים האחרונים במרחב הקו הצהוב, השלימו מבצע מורכב להשמדת תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, במטרה להסיר איומים על יישובי העוטף ועל כוחותינו הפועלים בשטח.

במהלך הפעילות במרחב בית לאהיה, איתרו הלוחמים בשיתוף עם יחידת יהל"ם תוואי תת-קרקעי התקפי של ארגון הטרור חמאס. מדובר במנהרה באורך של כשני קילומטרים שיועדה לשמש את מחבלי הארגון למתקפות כנגד כוחות הביטחון. לאחר פעולות חקירה ומיפוי הנדסי של התוואי, פעלו הכוחות להשמדתו המלאה באמצעים טכנולוגיים וחומרי נפץ.

מדובר צה"ל נמסר כי כוחות הפיקוד בדרום ממשיכים לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, תוך התמקדות בפירוק היכולות הצבאיות של חמאס והשמדת המערך התת-קרקעי שנבנה לאורך שנים. הפעילות המבצעית במרחב צפון הרצועה נמשכת כל העת על מנת להבטיח את ביטחון מדינת ישראל ולהשלים את משימות המלחמה.