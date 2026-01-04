תיעוד הזוי מגדר ההפרדה נעצר פלסטיני שתועד מעלה ילדה קטנה אל קצה חומת גדר ההפרדה בירושלים, קושר אותה בחבל ומוריד אותה בצד השני תוך סיכון חייה

תיעוד הזוי מגדר ההפרדה סמוך לירושלים. מוקדם יותר היום (ראשון) בכפר א-רם הסמוך לרמאללה, נעצר חשוד שבועיים לאחר שתועד כשהוא מעלה ילדה קטנה אל קצה חומת גדר ההפרדה בירושלים, קושר אותה בחבל ומוריד אותה מצידה השני תוך סיכון ממשי לחייה.

במהלך פעילות המבצעית, נכנסו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים לכפר בליווי אווירי של יחידת "רקיע" במג"ב. היחידגה מתמחה בהפעלת רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים. הם איתרו את החשוד מחוץ לבית עסק בכפר, שם בוצע מעצרו. החשוד, תושב הכפר א-רם, בגיל 29, נעצר בחשד להברחת מסתננים דרך גדר ההפרדה והתעללות בחסר ישע, והועבר להמשך חקירה באח״מ מג״ב עוטף ירושלים.

מהמשטרה נמסר: "כל ניסיון חציית גדר ההפרדה טומנת בחובה סכנת חיים ממשית והמהווה עבירה פלילית על פי חוק, וכי במקרים מסוימים עלולה להסתיים בפגיעה קשה או באובדן חיי אדם. לוחמי מג״ב עוטף ירושלים ממשיכים לפעול בנחישות לסיכול עבירות חמורות ולמניעת מצבים המסכנים חיי אדם, תוך שימוש ביכולות מבצעיות ומודיעיניות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור".