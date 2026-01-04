המשורר אליעז כהן, איש השמאל ותושב גוש עציון, פרסם פוסט נוקב לרגל יום הולדתו שבו הוא מציב מראה מורכבת מול המפה הפוליטית בישראל.
בפתח דבריו הסביר כהן כי ביום הולדתו של אדם הוא כנראה רואה בבהירות יותר את הדברים ותופס יותר ביטחון, ועל כן בחר לומר באומץ כי "ברור שהממשלה הזו היא הרעה בתולדות ישראל, היא פירומנית ומסוכנת". עם זאת, הוא סייג את דבריו בביקורת חריפה כלפי מחנהו שלו וציין כי "מן הצד השני לא באמת מונחת שום אלטרנטיבה, אלא רק תסכול מריר, תבהלה מוגזמת ונבואות חורבן ודיסטופיה המגשימות-את-עצמן".
כהן הדגיש כי החלפת השלטון הנוכחי לא תגיע מתוך פעולות מחאה קיצוניות אלא מתוך בניית כוח חיובי. לדבריו, "ההחלפה של הממשלה הרעה, המנותקת והמסוכנת בראשות נתניהו וחבר מרעיו תוכל לקרות רק אם למולו תועמד אלטרנטיבה של יחד גדול יותר, של תקווה אמיצה, של גבורת החזון וסבלנות המעשה". הוא הזהיר כי "לא במצור על הכנסת תוכרע הדמוקרטיה הישראלית", והזכיר כיצד יצחק רבין וממשלתו מנעו פעולות דומות בכוח בימי הסכמי אוסלו.
עוד תקף כהן את הסגנון הרווח בשיח המתנגדים לממשלה וטען כי "לא בדה-לגיטימציה מכליל, מקטין ומבזה לסקטורים ושבטים שלמים בחברה הישראלית ניוושע". הוא הוסיף כי לצערו זהו השיח הרווח באופוזיציה, למעט אצל אנשי המחנה הממלכתי שלדבריו "כבר רוקנו בכוחות-משותפים, בפוליטיקה קטנה העיוורת משנאה".
כהן קרא להפסיק את ההשוואות המופרכות לאיראן ולוונצואלה ואת השימוש המופרז בשורש ב.ג.ד, וסיכם כי "רק בהצבת אלטרנטיבה אמיתית, רעננה לחזון הציוני", ניתן יהיה להביא לשינוי, שכן ללא חזון כזה, גם בחירות חדשות עלולות רק לחזק את הממשלה הקיימת.
