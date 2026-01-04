ברקע המגעים על תקציב המדינה ולאחר מאבק ממושך שניהלה ההסתדרות מול משרד האוצר, שינוי משמעותי צפוי להיכנס לתוקף כבר באפריל 2026, לאחר שנמנעה הקפאה במסגרת התקציב

שכר המינימום בישראל יעלה החל מחודש אפריל 2026 בשיעור של 3.3%, זאת לאחר שבמהלך דיוני תקציב המדינה לשנת 2025 לא הוחלט על הקפאתו. לאחר חתימת שר העבודה, שכר המינימום למשרה מלאה יעמוד על 6,443.85 שקלים לחודש, ושכר המינימום השעתי יעמוד על 35.4 שקלים.

במגזר הציבורי יחושב שכר המינימום השעתי על בסיס 173.33 שעות חודשיות, בהתאם למתכונת קיצור שבוע העבודה. העלייה צפויה להביא תוספת של כ-196 שקלים לשכר החודשי, המשקפת שיפור של כ-3.3% לעומת השכר הקיים. לפי ההערכות, במשפחות שבהן שני בני הזוג משתכרים שכר מינימום, ההכנסה השנתית צפויה לגדול ביותר מ-4,700 שקלים.

העדכון מתבצע בהתאם למנגנון הקבוע בחוק, שלפיו שכר המינימום מתעדכן מדי שנה בחודש אפריל ועומד על לא פחות מ-47.5% מהשכר הממוצע במשק, כפי שנקבע בראשית אותה שנה, אלא אם נקבע שכר גבוה יותר בהוראת שעה.

עובדי המגזר הציבורי המועסקים בדירוג דרגה ומקבלים השלמה לשכר מינימום צפויים גם הם ליהנות מתוספת שכר דומה. בנוסף, בענפים שבהם חלים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה נקבע שכר מינימום ענפי הגבוה מהשכר הכללי, וגם הוא יתעדכן בהתאם. כך למשל, בענף השמירה והאבטחה השכר גבוה בין 10% ל-60% משכר המינימום הכללי, בענף הניקיון התוספת עומדת על 675 שקלים, ובענף ההסעדה המוסדית על כ-13% מעל שכר המינימום במשק.

המהלך גובש במסגרת מו"מ ממושך שניהלה ההסתדרות מול משרד האוצר במהלך דיוני התקציב, בראשות יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד. במסגרת המגעים הודגש כי ההצמדה לשכר הממוצע במשק תישמר.

מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, מסר כי העלייה בשכר המינימום נועדה לסייע לעובדות ולעובדים המשתכרים שכר נמוך, במיוחד בתקופה כלכלית מאתגרת.