החורף הנוכחי ממשיך לתת את אותותיו באגן ההיקוות של הכנרת, ועל פי נתוני המדידה העדכניים של רשות המים, מפלס הכנרת רשם עלייה מעודדת במהלך סוף השבוע האחרון.
מנתוני המדידה שנערכו הבוקר עולה כי מפלס האגם עומד כעת על רום של 213.35- מטרים מתחת לפני הים, נתון המגלם עלייה של 2.5 סנטימטרים מאז יום חמישי האחרון. עלייה זו מצטרפת למגמת ההתאוששות של האגם, הניזון מהמשקעים הישירים ומהזרימות בנחלי הצפון.
למרות המגמה החיובית, המרחק מהקו האדום העליון עדיין משמעותי מאוד. נכון להיום, מפלס הכנרת רחוק כ-4.35 מטרים מרום המקסימום המצביע על כנרת מלאה, מה שמדגיש את הצורך בהמשך חורף גשום ואינטנסיבי כדי לצמצם את הפער. במקביל למפלס האגם, גם הזרימה בנהר הירדן נמשכת ביציבות יחסית, כאשר הספיקה שנמדדה הבוקר עומדת על תשעה מטרים מעוקבים לשנייה.
ברשות המים ממשיכים לעקוב מקרוב אחר נתוני המשקעים והזרימות בנחלים המזינים את האגם הלאומי. התקווה היא כי המערכות הגשומות הצפויות בהמשך העונה יביאו להגברת הספיקה בירדן ובנחלי הגולן והגליל, מה שיוביל לעליות חדות ומשמעותיות יותר במפלס במהלך השבועות הקרובים.
