בכירים במשטר האיראני פונים בחשאי למודיעין מערבי, מוסרים מידע רגיש ומבקשים ערבויות ביטחוניות, על רקע חשש גובר מקריסת המשטר ואובדן אמון בצמרת השלטון.

השר לשעבר לביטחון לאומי בבריטניה, שפיקח על גופי המודיעין במדינה, מדווח כי גורמים בכירים ביותר במשטר האיראני החלו לפנות לסוכנויות ביון ודיפלומטיים מערביים, והחלו למסור סודות משטר בתמורה לעריקה אפשרית, במידה והמשטר ייפול.

בהודעה פומבית שפרסם, מציג טונגדייט תמונה קודרת ומעמיקה של עומק בצמרת הרפובליקה האסלאמית. לדבריו, יותר ויותר מבכירי המערכת כבר אינם בוטחים ביכולתו של המשטר לשרוד, ומנסים להבטיח לעצמם “נתיב מילוט” אל המערב.

“מבין הבכירים ברפובליקה האסלאמית, כמה מהם מצויים כבר עכשיו בקשר עם שירותי מודיעין זרים, כדי להבטיח את ביטחונם לאחר קריסת המשטר, תוך החלפת מידע חסוי” חשף טונגדייט.

השר לשעבר הוסיף והסיר: "רבים ממעגל הפנים של המשטר נערכים בסתר לבריחה, החשדנות וחוסר האמון מטפסים עד לצמרת המערכת".

אך טונגדייט גם הוסיף והזהיר את בכירי המשטר: "אך חוסר האמון הזה לא יציל אותם, במידה ואלה ישתתפו בפגיעה במפגינים. אך דעו כי רבים מאותם מנהיגים, ברמות הבכירות ביותר, שוקדים ביתר שאת בחיפוש אחר נתיב יציאה מהמשטר".