דובר ש"ס אשר מדינה התראיין היום (ראשון) למשי וגדלוביץ' ב'קול ברמה' וטען כי: "ש"ס לא תצביע על תקציב המדינה בלי שחוק הגיוס עובר בקריאה שניה ושלישית".

לדבריו: "חוק הגיוס מבחינת הציבור החרדי הוא הכי מרחיק לכת שאפשר לעלות על הדעת, בעזרת השם נתמוך בחוק כי זה הדבר היחיד שיציל את עולם התורה. הדבר היחיד שיעצור את המעצרים זה לא הפגנות – אלא חוק".

לפי סעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת, את התקציב צריך לאשר עד סוף חודש מרץ, אחרת הכנסת מתפזרת ויוצאים לבחירות, כך שלדברי מדינה, חוק הגיוס יצטרך לעבור תוך זמן קצר יחסית של פחות משלושה חודשים.

לשאלה למה עוצרים רק בחורי ישיבה ספרדים ענה מדינה: "האירוע פוליטי לחלוטין, והגורם החזק בציבור החרדי הוא דרעי – ולכן כל הלחץ מופנה על ש"ס, הן מצד מעצר הספרדים והן התקפות הפלג. רואים בדרעי דמות שעליו יש למקד את הלחץ, הוא זה שמחזיק את הממשלה".

בנוסף, מדינה התייחס להחרפת הטון של המפלגה מול בג"ץ: "ההודעה החריפה האחרונה שהוצאנו נגד בג"ץ מספרת את הסיפור כולו. בעבר דרעי לא היה מאשר להוציא דיבורים כאלו חמורים נגד מערכת המשפט. עכשיו אנחנו כבני ערובה, ובעיקר ש"ס".