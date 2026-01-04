הסוף לאירוע החריג: דובר צה"ל אישר כעת (ראשון) כי שני אזרחים ישראלים נעצרו אמש על ידי כוחות הצבא הירדני, אחרי שחצו בשוגג משטח מדינת ישראל לשטח ירדן. לפי ההודעה, שני האזרחים שוחררו ממעצר, והוחזרו לשטח מדינת ישראל.
"צה"ל מדגיש כי חציית הגבול לירדן שלא דרך מעבר גבול מוסדר אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק", נמסר.
האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבשבועות האחרונים נרשמה סדרה של תקריות ביהודה ושומרון, בהם אזרחים ישראלים נזקקו לחילוץ מכפרים פלסטיניים. ביום שישי האחרון דווח כי שני קטינים בני 7 ו-10 נמצאו בכפר פלסטיני, לאחר שככל הנראה נלקחו על ידי אביהם בעקבות סכסוך בתוך המשפחה. בתום פעילות משותפת של המשפחה וצה"ל, הילדים הוחזרו לחיק אימם. האב החשוד, תושב השטחים בן 37, נעצר לחקירה אשר בסיומה נכלא – ומעצרו הוארך בארבעה ימים.
