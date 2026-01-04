מתנאל לייני פרסם תיאור חוויה קשה מהסופ"ש האחרון. הוא סיפר על אירוע במועדון, שבו זר התקרב אליו יותר מדי, והגיע עד כדי מגע פיזי ללא הסכמה. לייני מדגיש: "אני גאה שלא הגעתי לאלימות, אבל בפעם הבאה אני לא אהיה מאופק"

מתנאל לייני, יוצר תוכן פופולרי, פתח את השבוע החדש בהודעה מפתיעה ומטלטלת. "בוקר טוב, שבוע טוב", התחיל בסטורי שלו, אבל במהירות עבר לשתף במשהו שמעסיק אותו מאז יום שישי: "מאז אתמול אני שואל את עצמי – האם עברתי הטרדה מינית?". התשובה, לדבריו, היא כן, וזה קרה במסיבה בתל אביב עם חברים.

הבילוי החברי שהשתבש

הכל התחיל בכיף: "יצאנו למועדון, תופסים פינה, רוקדים", סיפר. אבל אז הגיע זר, שנראה היה להם מסטול מאוד. האיש התקרב לקבוצה, נצמד ללייני מאחור, עד כדי מגע גופני. "הוא יושב לי על הגב עם החזה שלו", תיאר לייני, שהתחיל לבקש ממנו להתרחק: "אחי, תזוז בבקשה". אבל הבקשות נפלו על אוזניים ערלות. "פעם, פעמיים, שלוש – הוא ממשיך להיות דבק", אמר, והודה שהעצבים גרמו לו לרעוד בגוף.

השיא הגיע כשהזר נגע באיבר המין שלו מלפנים. "חשבתי שאני שובר לו את היד", סיפר לייני, אבל הצליח להתאפק. "אני לא בן אדם אלים, אבל זה מטריף את המוח". הוא דחף אותו, נתן מבט מאיים, והאיש נעלם. לייני הדגיש: "זה שאתה שיכור לא נותן לך לגיטימציה לגעת באנשים. אל תיגע בי, אל תתקרב".

קבלה ותקווה: "שלא יקרה שוב לאף אחד"

בסיום הסטוריז, לייני הרהר באירוע: "זה הטרדה מינית – לקחת יד ושמת על איבר המין שלי בלי לשאול". הוא גאה בעצמו על השליטה העצמית, אבל מזהיר: "בפעם הבאה, אם מישהו עושה מה שבא לו, הוא יקבל מכות של החיים. כנראה רק פיצוץ ילמד אותו". הוא סיים בתקווה: "מקווה שזה לא יקרה לי שוב, ולא לאף אחד".

השיתוף האמיץ של לייני מעלה שאלות על גבולות במקומות ציבוריים, במיוחד במסיבות. הוא מדגיש את הצורך בשליטה עצמית, אבל גם את הזכות להגן על עצמך. כוכב הרשת, שידוע בתוכן קליל ומשעשע, מראה כאן צד רציני יותר, ומעודד אחרים לדבר על חוויות דומות. האירוע הזה מזכיר לנו שכולם, ללא קשר למגדר או מעמד, עלולים להיתקל בהטרדות – והתגובה צריכה להיות אפס סובלנות.