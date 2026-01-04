בארצות הברית מדווחים כי בסביבת הנשיא טראמפ סיכמו על תוכניות ליום שאחרי בוונצואלה, וכבר גיבשו תוכנית למי להעניק את הירושה של מדורו בוונצואלה.
על פי מסרים היוצאים מהבית הלבן, הבחירה נפלה על סגניתו של מדורו, דלסי רודריגז, שתכהן כמנהיגה זמנית תחת פיקוח אמריקאי הדוק.
גורמים בממשל טראמפ מציינים כי ההחלטה התקבלה כבר לפני שבועות, כחלק מתוכנית רחבה לייצוב ונצואלה לאחר שינוי שלטוני. על פי ההערכות בוושינגטון, רודריגז נתפסת כדמות פרגמטית יחסית, שתוכל לשמש כגשר בין מנגנוני השלטון הקיימים לבין דרישות הקהילה הבינלאומית, ובראשה ארצות הברית.
"רודריגז יודעת איפה מוחבאים כל השלדים, ואיך המשטר תחת מדורו עבד" הסביר מקור בבית הלבן.
בממשל האמריקאי סבורים כי מינוי של רודריגז יאפשר קידום מהיר של אינטרסים אסטרטגיים וכלכליים, ובראשם פתיחת תעשיית הנפט הוונצואלית לחברות אנרגיה אמריקאיות.
ונצואלה מחזיקה באחד ממאגרי הנפט הגדולים בעולם, והבית הלבן רואה במהלך הזדמנות לשלב בין שינוי פוליטי לייצוב כלכלי בפיקוח חיצוני.
