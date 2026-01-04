שבוע אחרי שנעצר, במשטרה הגישו כתב אישום נגד מעסיקו של המחבל שביצע את פיגוע הדריסה והדקירה בצפון בו נרצחו שמשון מרדכי ואביב מאור הי"ד. בחקירה עלה כי המעסיק אסף את המחבל ושילם לו 700 ש"ח ליום

המשטרה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד מעסיקו של המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני בצפון ב-26 בדצמבר, בו נרצחו שני בני אדם: שמשון מרדכי ואביב מאור הי"ד. בכתב האישום, שהוגש על ידי שלוחת תביעות טבריה, נכלל גם בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים נגדו.

"בתאריך 26/12/25 התרחש פיגוע משולב במהלכו נרצחו שמשון מרדכי ז"ל ואביב מאור ז"ל על ידי מחבל תושב קבאטיה שנטל את הרכב של מעסיקו מאתר עבודה בקיבוץ מסילות" נמסר. "זמן קצר לאחר הפיגוע ביצעו שוטרי המחוז הצפוני את מעצרו של מעסיק המחבל, תושב עראבה בן 45 בעת ששהה באתר העבודה ממנו יצא המחבל למסע הרצח".

מחומר החקירה עולה כי בבוקר האירוע המעסיק אסף את המחבל ופועל נוסף תושב עזה, שעבדו בעבודות טייח, מהיישוב עראבה. עוד עולה כי הנאשם שילם למחבל תשלום יומי של 700 שקלים, ולתושב העזתי 400 שקלים.

מהמשטרה נמסר כי "משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים.