המקבץ שבועי: פרויקטים לאומיים להנצחת ההיסטוריה, חידושים בעולם האירוח והמוזיקה, טיולים חורפיים וחדשנות בספרות – כל מה שקורה בעולם התרבות הישראלי השבוע

שבוע עשיר בתרבות ישראלית: פרויקט לאומי חדשני לתיעוד מלחמת ששת הימים פותח את הבוידם של הציבור, מלונות בירושלים וברמת גן חוזרים במתכונת מחודשת, והמוזיאונים מציגים הולוגרמות של ראשי ממשלה. לצד זאת, פסטיבלי מוזיקה, טיולים אקסטרים בגליל וחדשות טיפוח וספרות משלימות את התמונה התרבותית השבועית.

"ששת. הימים ואנחנו": הבוידם הלאומי נפתח לציבור

פרויקט לאומי מרגש וחסר תקדים לאיסוף ותיעוד פריטים וחפצים של אזרחים שחוו את מלחמת ששת הימים נפתח השבוע. "במלאת 58 שנים למלחמה, המיזם החדש מבקש להפנות זרקור אל העורף האזרחי ואל החוויה הישראלית הכוללת של אותם ימים", נמסר. הציבור מוזמן לשתף אלבומים ישנים, מכתבים, יומנים וחפצים שישתלבו בארכיון גבעת התחמושת, כדי להשלים את "פסיפס מגוון ובן דורי שיציג תמונה מקיפה אודות המלחמה, הן בפן הצבאי והן בפן האזרחי – למען הדורות הבאים".

השוברטיאדה הישראלית חוגגת 20 שנה בפסטיבל עשיר

הפסטיבל מציין 20 שנות פעילות במתכונת חגיגית, עם תוכנית מרכזית בביצוע הפרויקט הקאמרי הישראלי. היא כוללת שתי שמיניות: "השמיניה בפה מז'ור לכלי נשיפה וכלי קשת, יצירתו הקאמרית הגדולה ביותר של שוברט", לצד יצירה מאת יורג וידמן בן זמננו ש"שואבת את השראתה וגם חלק ממרכיביה המוסיקליים מן השמיניה של שוברט".

טיולי אקסטרים חורפיים בגליל המערבי

החורף מביא טיולי שטח אקסטרים בברייזרים ובג'יפים בגליל המערבי. "החורף הוא תקופה נהדרת לטיולי שטח אקסטרים, והגליל המערבי הוא בדיוק התפאורה הנכונה", נמסר. הטיולים יתקיימו לאורך חודש ינואר ויספקו אדרנלין חורפי מתאים.

פרס התיאטרון של תל אביב-יפו: הוקרה לבירת התרבות

עיריית תל אביב-יפו משיקה פרס שנתי חדש להוקרת תרומת התיאטראות הפועלים בעיר. "הפרס החדש יצטרף לשורת הפרסים הוותיקים והיוקרתיים שמעניקה העירייה זה עשרות שנים בתחומי התרבות, האמנות והיצירה", ומחזק את מעמדה של העיר כבירת התרבות של ישראל.

"קיד נורמל והגיבורים המורדים": ספר המשך מלא הומור ואקשן

הספר השני בסדרת גיבורי-על לילדים יוצא לאור. מרף קופר, "הילד היחיד בלי כוחות-על בבית הספר לגיבורים", נקלע לעימות עם תלמידים מורדים ש"מערערת על הסמכות, החוקים והדרך שבה 'אמורים' להיות גיבורים". הספר כתוב בהומור ועם אקשן רב.

"ימי בנימינה וגיטרה": סיור היסטורי במושבה

סיורים חדשים בבנימינה כוללים ביקור במוזיאון ימי בנימינה, גן יד לבנים, בית הכנסת "תפארת בנימין" ובתי מייסדים משומר. הסיור עובר בשכונת גבעת הפועל ובחאן זרעוניה עם "בית אחוזה מרשים ובאר אנטיליה מהתקופה העות'מאנית, שעברו שימור במימון פרטי".