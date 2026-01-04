נתניהו בתגובה ליועמ"שית: "לא אפטר את בן גביר"

עימות סוער התפתח היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה בנוגע לעמדת היועצת המשפטית לפיה ראש הממשלה צריך לקדם את פיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השר יצחק וסרלאוף פתח את הדברים וטען: "כל פעם אנחנו מעלים בדיון שהיועצת תוקעת והפרקליטות מונעת, עכשיו הם רוצים לפטר את השר בן גביר. זה לא רק נגדו, זה נגד כולנו".

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הוסיף "אין תקדים לפיטורי שר בלי כתב אישום, זו שבירת כלים, זו סוף הדמוקרטיה". השר בן גביר ציין "ניסו לסחוט אותי, מישהו מסביבת היועמ"שית, שאם לא אמנה את רינת סבן יפטרו אותי. גיל לימון שנוכח כאן מכיר את המישהו הזה".

המשנה ליועמ"שית גיל לימון הגיב " זה שקר מה שבן גביר אומר, אנחנו טענו על המדיניות בהר הבית, ראש הממשלה אמר שלא משנים ססטוס קוו ובן גביר עושה שינויים".

בשלב הזה התערב ראש הממשלה ואמר: "אמרנו שאין שינוי בסטטוס קוו אבל השינויים שבן גביר עושה הם לא משנים את הסטטוס קוו וזה בתיאום איתי. זה פשוט מביך, פיטורי השר בן גביר זה לא יקרה, שים לב למה אתה אומר כאן. לא פעם קורה שיש בדיקות בצה"ל על אירוע כזה או אחר אבל זה לא מונע משר הביטחון והרמטכ״ל ולפעמים גם אני נותן להם גב. אף אחד לא משתכנע מזה אתם משתמשים בארגומנטים הזויים".

לסיום הדגיש נתניהו: "מציע שתשקלו את העמדה שלכם שוב, פיטורי בן גביר לא יקרה".