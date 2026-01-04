חדשות סרוגים

תפריט

עוד
מבזקים
נתניהו חשף בישיבת הממשלה: ייתכן ועומדים מול רגע גורלי באיראן מתקפה מבית: קמלה האריס יצאה נגד הפעולה בוונצואלה וספגה אש ההצגה "שקרים קטנים": קומדיה משפחתית מופרעת ומצחיקה "זה לא מחמאה ולא קול": ספיר אביסרור מתעצבנת על תופעת החטטנות נתניהו בתגובה ליועמ"שית: "לא אפטר את בן גביר" הרמז של טראמפ לפני חטיפת מאדורו, ואיך זה קשור לנתניהו? השר חושף: כך ניסה חיזבאללה להשתלט על קרית שמונה מוזיקה הדור הבא: בנו של ליאור נרקיס בשיר חדש 'נאדי באדי' ו'טוק טו מי': למה שירי פופ תמיד עוסקים במיניות? "בג"ץ לא יכול לפטר אותי על שינוי מדיניות, אני לא מפחד" בשל תקלה: המרחב האווירי של יוון נסגר, עיכובים בטיסות לישראל רגע של מסורת: דניאל ליטמן מלמד את בנו לברך ברכות השחר | צפו עם מיליוני צפיות: תמר ריילי באלבום בכורה הסכנה למשטר גוברת: ההפגנות באיראן עלו רמה השוטר שחשוד שירה למוות בבדואי - נשלח למעצר בית ישראל ביתנו דורשת מהיועמ"שית: "הוציאי את נתניהו לנבצרות" אחרי חידוש היחסים: אושר מינוי שגריר ישראלי חדש לבוליביה אחרי שהפך לאב לשלושה: רותם כהן חוזר למוזיקה עם שיר חדש "אנטישמיות": הזוג ליפשיץ, שליחי חב"ד בקטמנדו עוזבים את הבית דגן: "מצפה מכ"ץ לשנות את שם המתפ״ש למתאם פעולות ביו״ש" נתניהו חשף בישיבת הממשלה: ייתכן ועומדים מול רגע גורלי באיראן מתקפה מבית: קמלה האריס יצאה נגד הפעולה בוונצואלה וספגה אש ההצגה "שקרים קטנים": קומדיה משפחתית מופרעת ומצחיקה "זה לא מחמאה ולא קול": ספיר אביסרור מתעצבנת על תופעת החטטנות נתניהו בתגובה ליועמ"שית: "לא אפטר את בן גביר" הרמז של טראמפ לפני חטיפת מאדורו, ואיך זה קשור לנתניהו? השר חושף: כך ניסה חיזבאללה להשתלט על קרית שמונה מוזיקה הדור הבא: בנו של ליאור נרקיס בשיר חדש 'נאדי באדי' ו'טוק טו מי': למה שירי פופ תמיד עוסקים במיניות? "בג"ץ לא יכול לפטר אותי על שינוי מדיניות, אני לא מפחד" בשל תקלה: המרחב האווירי של יוון נסגר, עיכובים בטיסות לישראל רגע של מסורת: דניאל ליטמן מלמד את בנו לברך ברכות השחר | צפו עם מיליוני צפיות: תמר ריילי באלבום בכורה הסכנה למשטר גוברת: ההפגנות באיראן עלו רמה השוטר שחשוד שירה למוות בבדואי - נשלח למעצר בית ישראל ביתנו דורשת מהיועמ"שית: "הוציאי את נתניהו לנבצרות" אחרי חידוש היחסים: אושר מינוי שגריר ישראלי חדש לבוליביה אחרי שהפך לאב לשלושה: רותם כהן חוזר למוזיקה עם שיר חדש "אנטישמיות": הזוג ליפשיץ, שליחי חב"ד בקטמנדו עוזבים את הבית דגן: "מצפה מכ"ץ לשנות את שם המתפ״ש למתאם פעולות ביו״ש"

נתניהו בתגובה ליועמ"שית: "לא אפטר את בן גביר"

נתניהו בתגובה ליועמ"שית: "לא אפטר את בן גביר"
יונתן זינדל/פלאש90
חדשות סרוגים חני אדרי

חני אדרי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.01.2026 / 13:02

Facebook Twitter WhatsApp

לאחר שהיועמ"שית בהרב מיארה קראה לנתניהו לפטר את השר בן גביר – נתניהו מגיב לכך בנחרצות: "לא יקרה"

עימות סוער התפתח היום (ראשון) במהלך ישיבת הממשלה בנוגע לעמדת היועצת המשפטית לפיה ראש הממשלה צריך לקדם את פיטורי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

השר יצחק וסרלאוף פתח את הדברים וטען: "כל פעם אנחנו מעלים בדיון שהיועצת תוקעת והפרקליטות מונעת, עכשיו הם רוצים לפטר את השר בן גביר. זה לא רק נגדו, זה נגד כולנו".

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הוסיף "אין תקדים לפיטורי שר בלי כתב אישום, זו שבירת כלים, זו סוף הדמוקרטיה". השר בן גביר ציין "ניסו לסחוט אותי, מישהו מסביבת היועמ"שית, שאם לא אמנה את רינת סבן יפטרו אותי. גיל לימון שנוכח כאן מכיר את המישהו הזה".

המשנה ליועמ"שית גיל לימון הגיב " זה שקר מה שבן גביר אומר, אנחנו טענו על המדיניות בהר הבית, ראש הממשלה אמר שלא משנים ססטוס קוו ובן גביר עושה שינויים".

בשלב הזה התערב ראש הממשלה ואמר: "אמרנו שאין שינוי בסטטוס קוו אבל השינויים שבן גביר עושה הם לא משנים את הסטטוס קוו וזה בתיאום איתי. זה פשוט מביך, פיטורי השר בן גביר זה לא יקרה, שים לב למה אתה אומר כאן. לא פעם קורה שיש בדיקות בצה"ל על אירוע כזה או אחר אבל זה לא מונע משר הביטחון והרמטכ״ל ולפעמים גם אני נותן להם גב. אף אחד לא משתכנע מזה אתם משתמשים בארגומנטים הזויים".

לסיום הדגיש נתניהו: "מציע שתשקלו את העמדה שלכם שוב, פיטורי בן גביר לא יקרה".

איתמר בן גביר
בנימין נתניהו
היועמ"שית
פיטורים

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

6 תגובות

1 דיונים

1
רות

כל הכבוד לנתניהו

13:05 04.01.2026
0 5
דווח על תוכן פוגעני
2
מוטי הקרייתי

האישה המרשעת והלימון החמוץ מהפרקליטות גורמים נזק לממשלה.

13:08 04.01.2026
0 4
דווח על תוכן פוגעני
3
משה

מציע לה לבקר אצל רופה היא לא נראת טוב

13:12 04.01.2026
1 3
דווח על תוכן פוגעני
משה

רופא

13:14 04.01.2026
0 3
דווח על תוכן פוגעני
4
שירי מנתניה

לא ציפינו. גם את הסוכנים הקטארים בלשכתו לא פיטר ובמקום זאת פיטר את ראש השב"כ, על שהעז לחקור. השאלה היא האם יהיו בחירות או שאכלנו אותה עם הדיקטטור?

13:21 04.01.2026
0 2
דווח על תוכן פוגעני
5
חיים

נתניהו: אסלק את היועצת המודחת מחיינו ,ולא אפטר את השר בן גביר. החונטה המשפטית , פועלת בכול כוחה וללא מעצורים ,בניסיונה ,להפלת ממשלת הימין.

13:25 04.01.2026
0 1
דווח על תוכן פוגעני
6
חיים

נתניהו: אסלק את היועצת המודחת מחיינו ,ולא אפטר את השר בן גביר. החונטה המשפטית , פועלת בכול כוחה וללא מעצורים ,בניסיונה ,להפלת ממשלת הימין.

13:25 04.01.2026
0 1
דווח על תוכן פוגעני
7
שירי מנתניה

לא ציפינו. גם את הסוכנים הקטארים בלשכתו לא פיטר ובמקום זאת פיטר את ראש השב"כ, על שהעז לחקור. השאלה היא האם יהיו בחירות או שאכלנו אותה עם הדיקטטור?

13:21 04.01.2026
0 2
דווח על תוכן פוגעני
8
משה

מציע לה לבקר אצל רופה היא לא נראת טוב

13:12 04.01.2026
1 3
דווח על תוכן פוגעני
משה

רופא

13:14 04.01.2026
0 3
דווח על תוכן פוגעני
9
מוטי הקרייתי

האישה המרשעת והלימון החמוץ מהפרקליטות גורמים נזק לממשלה.

13:08 04.01.2026
0 4
דווח על תוכן פוגעני
10
רות

כל הכבוד לנתניהו

13:05 04.01.2026
0 5
דווח על תוכן פוגעני