אליה נרקיס, בנו של הזמר ליאור נרקיס, ממשיך את דרכו המוזיקלית עם שיר חדש ומרגש שמדבר על כאב הפרידה הראשונה. "שכחת את הכל" הוא סינגל התבגרות על שברון לב ראשון

אליה, בנו של הזמר המוכר ליאור נרקיס, משחרר היום (ראשון) את "שכחת את הכל" – שיר שיצרו אופיר מלול ורותם חן. העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו גם הם על ידי אופיר מלול. השיר עוסק בנער צעיר שחווה פרידה ראשונה ומתמודד עם הגעגועים הכואבים שבאים בעקבותיה. הוא חושף בכנות את הכאב, הבלבול והצמיחה שנולדים מתוך חוויית לב שבור – תחושות מוכרות כל כך בגיל ההתבגרות.

האזינו לשירו החדש של אליה נרקיס – "שכחת את הכל":

הפזמון והבתים מנסים לתפוס את הרגע שבו אהבה צעירה הופכת לכאב עמוק, ואת הקושי למצוא את הזהות העצמאית אחרי פרידה. מדובר בשיר התבגרות מרגש שמדבר על רגשות אמיתיים בגיל צעיר – כאלה שרבים אולי זוכרים מהתקופה ההיא.

המשך דרך משפחתית במוזיקה

אליה נרקיס גדל בבית מלא מוזיקה, כשבנו של ליאור נרקיס – אחד הזמרים האהובים בישראל. כעת, בגיל צעיר יחסית, הוא כבר משחרר שירים מקוריים שמראים על כוונתו להמשיך את דרכו של אביו, ולעסוק במוזיקה.