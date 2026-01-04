השר לביטחון לאומי התארח בראיון אחד על אחד ב'כיפות ברזל' ושוחח על הפעילות בנגב, תנאי האסירים הביטחוניים והעימות החזיתי עם גלי בהרב-מיארה: "היא כותבת שבג"ץ צריך לפטר אותי כי אני משפיע. בטח שאני משפיע, לא נבחרתי להיות עציץ"

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, הגיע לראיון נרחב בתוכנית 'כיפות ברזל' עם נתנאל איזק, והתייחס לשורת נושאים בוערים שעל סדר היום: החל מהמשילות בנגב והמאבק בפשיעה, דרך היחסים המתוחים עם היועצת המשפטית לממשלה ועד לסוגיית הר הבית וחוק הגיוס.

"שלחו לי מסר: תוריד את האכיפה ויהיה שקט"

בראשית הריאיון התייחס השר למצב בדרום ולפעילות המשטרה מול ארגוני הפשיעה והטרור: "צריך ללמוד מהנשיא טראמפ… להתמודד מול טרוריסטים, מול עבריינים, מול פושעים כמו שצריך להתמודד. צריך לעבוד עם טרור רק בכוח".

בן גביר חשף כי ארגוני הפשיעה ניסו להגיע איתו להבנות: "לפני חודשיים הם שלחו לי מסר, אמרו לי: 'תדע לך בן גביר, תוריד את האכיפה ואנחנו נשמור על שקט'. לא מוכן. ככה עשו בעזה… אני לא מוכן".

לדבריו, הנתונים בשטח מעידים על שינוי המגמה: "אנחנו מדברים ביום שכל החודש-חודשיים האלה פחות 60% אירועי ירי בנגב. זה מוכיח את עצמו. 20% גניבות רכבים פחות בכל מדינת ישראל… רק השנה 5,000 בתים לא חוקיים שהרסנו. כשאני באתי למשטרת ישראל אמרו לי לא הורסים בתים לא חוקיים… אני עושה מה ש-30 שנה לפניי לא עשו".

השר הדגיש את חשיבות חלוקת הנשקים לאזרחים ואת הקמת כיתות הכוננות: "כשבאתי היו 43 כיתות כוננות, פתחתי 1000 כיתות כוננות… עשיתי את רפורמה בנשק… בשנה וחצי הזאת 240,000 רישיונות, וכמו שאמרת – זה מציל חיים". הוא הוסיף ביחס ללוד והערים המעורבות: "היום אין 'שומר חומות' ואני כל הזמן אומר זה יכול להיות תרחיש, אבל הם מורתעים, הם מפחדים בגלל השינויים שעשיתי… הבאתי כסף, אני ומאי גולן… הלכנו לאוצר, אמרנו הנה קחו כסף ותבואו לעבוד גם בלוד גם בנגב".

העימות עם היועמ"שית: "תעודת ההצלחה הכי גדולה"

בן גביר תקף בחריפות את התנהלות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ואת המשנה ליועמ"שית גיל לימון שהציגו את עמדת המדינה לפיה על ראש הממשלה לפטר אותו.

"אתה יודע מה התעודה הכי גדולה שאני מצליח? זה חוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה בימים האחרונים, שהיא כותבת שבג"ץ צריך לפטר את השר. וכשאתה קורא מה היא אומרת, היא אומרת: 'השר בן גביר שינה את המדיניות בהר הבית'. לדוגמה. בטח ששיניתי את המדיניות, זה התפקיד שלי. בשביל מה אני שר? נבחרתי כדי לממש מדיניות. ככה זה עובד בדמוקרטיה".

"היא רוצה לפטר אותי כי היא יודעת שאני עושה דברים שלא עשו לפניי… לא מפחד ממנה. אני הולך עם האמת שלי… בג"ץ אין לו סמכות בכלל לנגוע במינוי שלי. אין לי כתב אישום, אין לי חקירה… אני לא עציץ".

בנוגע לחקירות משטרה וללחצים המופעלים עליהן, הוסיף השר: "קראנו שבוע שעבר גיל לימון, שאסור לו להיות מעורב, משני ליועצת המשפטית לממשלה, מסתבר שהוא לוחץ על המשטרה כדי שיסיימו את החקירה כמה שיותר מהר. מה זה הדבר הזה? זה רפובליקת בננות… זו מאפיה, מתנהגים בדרך של מאפיה וזה צריך להיפסק".

"היום מחבלים לא רוצים להיכנס לבתי הכלא"

השר ציין את הרעת התנאים של האסירים הביטחוניים כגורם מרתיע: "היום מחבלים לא רוצים להיכנס לבתי הכלא. פעם הם בנו על ה'מלון הכל כלול', היום נכנסים לבתי הכלא – הם רועדים מפחד… פעם זה הייתה קייטנה, לימודים אקדמיים… טיפולים אסתטיים. איזה מחבלת התפוצצה, האף שלה נפגע מהפיצוץ, אז אתה ואני מימנו טיפול אסתטי… עצרתי את הדברים האלה אחד אחרי השני".

בן גביר, שענד על דש בגדו סיכה בצורת חבל תלייה, הבהיר כי לא ויתר על הדרישה לעונש מוות: "אני מתכוון להוביל את הדבר הזה, אני לא מתכוון לוותר ולא מתכוון למצמץ. העונש הזה חייב להיות. כי מי שנכנס לבית והרג את האמא ואת האבא ורצח את הילדים… לא צריך לחיות, צריך למות".

עשינו שינויים בהר הבית והמזרח התיכון לא בער

על השינוי בסטטוס קוו בהר הבית אמר השר: "התרנו את התפילה בהר הבית, ואת ההשתחוויה ואת השירה… אני הלכתי עם האמת שלי והמזרח התיכון התעורר בבוקר, השמש זרחה. רק מוכיח דבר אחד: עם טרור, עם איומים, עבריינים – לא נכנעים, ממשיכים קדימה".

לסיום, התייחס בן גביר לסוגיית הגיוס ולציבור החרדי: "שירות בצה"ל זה מצווה גדולה… אבל הגיוס עושים מאהבה… בנט וליברמן לא גייסו אפילו חרדי אחד. אני פתחתי, יש משמר לאומי חרדי, יש מאות, ואמרתי לישראל כ"ץ… תביא לי 3000 תקנים אני אמלא אותם. אתה יודע איך אני עושה את זה? באהבה".