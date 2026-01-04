לאחר ששוטר ירה על בדואי במהלך מבצע משטרתי בתראבין – נקבע עונשו לחמישה ימי מעצר בית והרחקה מהמשטרה לשבוע

לאחר שמשטרת ישראל מסרה הלילה (מוצ"ש) כי במהלך פעילות מבצעית של המשטרה למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי “תג מחיר” מהימים האחרונים – אחד מהחשודים שסיכן את הכוח נורה ונהרג, השוטר שירה נחקר במח"ש.

בתום חקירתו נשלח השוטר למעצר בית של חמישה ימים והרחקה מתחנות משטרה למשך שבוע.

נכיר כי בשבוע שעבר דיווחנו, כי בהמשך לאירועי אלימות ופעולות נקמה פליליות שאירעו בכפר תראבין, התקיימה פעילות מבצעית רחבת היקף של משטרת ישראל במקום. במהלך הפעילות בוצע גם ירי של כוחות המשטרה.

במבצע השתתפו מאות שוטרים ולוחמים ממחוז דרום, משמר הגבול ויחידות נוספות, הפועלים בכיתור הכפר ובמספר מוקדים במרחב. הפעילות נערכה כחלק מאכיפת חוק והתמודדות עם עבירות פליליות חמורות.

עוד באותו נושא בעקבות האירועים האחרונים: המשטרה בהודעת אזהרה חריגה

מהמשטרה נמסר כי הכוחות פועלים לשליטה במרחב ולשמירה על הסדר הציבורי.