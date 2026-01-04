היא פרצה לחיינו דרך הטיקטוק, אבל קשה להגדיר לפי זה את המוזיקה המיוחדת שלה. תמר ריילי באלבום בכורה שכולל את הלהיטים המוכרים ועוד חדשים

לפני כמעט שנה, תמר ריילי (27) פרצה לחיינו עם השיר המקורי שלה "בחיבק". מאז הוא גרף עשרות מיליוני צפיות והשמעות בפלטפורמות השונות, והיום (ראשון) הוא יוצא כחלק מאלבום הבכורה שלה, שנקרא על שמה.

באלבום 12 שירים, מתוכם הלהיטים שלה "בחיבק", "בקבוק בים", "ריבונו של עולם", "חמות על הירח" ו"מילה של גבר". בכולם ניתן לשמוע את טביעת הקול הייחודית שלה ואת סגנונה האישי.

צפו בקליפ לשירה החדש של תמר ריילי – "כל המוכשרים":

השיר הראשון באלבום, "כל המוכשרים", נפתח בקטע דיבור של ריילי, שמדברת על עקרון השפע. מייד אפשר לחוש את הסגנון שלה, שתמיד מצליח להיות שונה בנוף. "וואלה לא היית מעלה על דעתך לאכול עוגה שלמה לבד, אז למה אנחנו לא מתנהגים ככה בכדור הארץ? אנחנו חושבים שאין מספיק לכולם אה? חחח נכון. רעיון הצמצום הוא מה שחונק את רעיון השיתוף המלא. שפע, הבנתם? שפע".

האלבום יוצא רגע לפני מופע ההשקה שלה בתל אביב, שיתקיים ב-15 בינואר. הזמרת והיוצרת ממשיכה את ההצלחה שלה עם עוד שירים חדשים שרק ממשיכים להרחיב את ארסנל היצירות היחודייות שלה שממשיכות לחצות דורות. ריילי מצליחה לגעת בלבבות של ילדי טיקטוק ואומנים וותיקים כאחד.