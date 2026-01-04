ההפגנות באיראן מדרדרות לכאוב ברחובות, מפגינים וכוחות משטר מתעמתים ברחובות המרכזיים במה שניתן לתאר כקרבות רחוב חמושים

ההפגנות באיראן נמשכות ומציינות כמעט שבוע רצוף של מחאה בלתי פוסקת. אך ההפגנות שינו את פניהן, והפכו לקרבות רחוב בין כוחות המשטר למפגינים.

תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות ממחישים את ההסלמה: בעיר שיראז נראה מפגין כשהוא שופך בנזין לעבר אנשי “היחידות המיוחדות” של משטרת המשטר האסלאמי, שלפי הדיווחים ירו לעבר מפגינים – ומצית אותם באש.

לפי דיווחים מקומיים, כוחות המשטר מגבירים את נוכחותם בערים המרכזיות, מפעילים אמצעים לפיזור הפגנות, לרוב בדמות ירי חי, בעוד המפגינים מגיבים בחסימות צירים, הצתות ותקיפות ישירות של סמלי שלטון.

השילוב בין אלימות גוברת, תיעוד מתמשך ברשתות החברתיות ואובדן שליטה נקודתי באזורים מסוימים, מעלה את רמת הסיכון עבור המשטר ומחדד את האפשרות להתלקחות רחבה יותר.