השחקן דניאל ליטמן שיתף סרטון שבו הוא מלמד את בנו לברך ברכות השחר ולומר "אמן" – רגע קטן של מסורת ומשפחתיות באינסטגרם

השחקן והדוגמן דניאל ליטמן שיתף הבוקר (ראשון) רגע משפחתי ומרגש במיוחד: בסרטון שהעלה לעמוד האינסטגרם שלו נראה ליטמן מברך ברכות השחר – ובמקביל מרגיל ומלמד את בנו הקטן לומר "אמן" ולהצטרף לברכה. רגע יומיומי ופשוט, שהצליח לרגש לא מעט עוקבים.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎Daniel Litman‎‏ (@‏‎danielitman‎‏)‎‏

רגע של מסורת

הסרטון בולט דווקא בפשטות שלו: תיעוד של הורה שמרגיל ילד מגיל צעיר לברכה, למסורת ולשגרה יהודית בסיסית. הפרסום ברשת החברתית, ובפרט באינסטגרם, מציב תכנים כאלה במרחב שבדרך כלל כמעט ואינו עוסק בכך – ונותן להם נוכחות מול קהל רחב של עוקבים.

שומרים על פרטיות

אריאן, בנם הבכור של ליטמן ואשתו שירי לובל, נולד לפני כשנה. מאז הלידה, השניים בחרו לנהל את ההורות הרחק מאור הזרקורים: הם הקפידו לשמור על פרטיותו של בנם, נמנעו מחשיפת פניו ברשתות החברתיות, והעדיפו ליהנות מהתקופה המשפחתית בשקט.