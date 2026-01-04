שליחי חב"ד האהובים והמוכרים בקטמנדו, אותם כל מטייל בנפאל מכיר, מטילים פצצה: הם עוזבים את ביתם. זה לא היה מבחירה, והם חושפים את כל הפרטים בפוסט כאוב

חזקי וחני ליפשיץ, שליחי חב"ד בקטמנדו, מטילים פצצה. בפוסט שפורסם הבוקר (ראשון) ברשתות החברתיות של הזוג, הם מספרים כי הם נאלצים לעזור את ביתם בבית נפאל. הסיבה? "תחושה ברורה של אנטישמיות", הם מבהירים. הם התבקשו להסיר שלטים בעברית ולהסתיר נוכחות יהודית, עד שלא הייתה עוד ברירה, והם עוזבים את ביתם.

"הימים האחרונים לא פשוטים לחזקי ולי", פתחה בכנות חני ליפשיץ. "יודעים מה? עזבו אתכם ממכבסת מילים. ימים קשים.

כן, אנחנו בתוך משבר, אבל אנחנו לא עוזבים את השליחות. אנחנו כאן. ונשארים כאן בקטמנדו", הבהירה.

לאחר מכן עברה להסביר את הרקע לעזיבה ולשבר. "אחרי שנים רבות שהבית הספציפי הזה היה מפעל חיינו – אנחנו מוצאים את עצמנו אורזים את הכול אל תוך ארגזים, ומחפשים מקום חדש".

הסיבה לעזיבה הכואבת, הייתה יחס מבעל המקום. "בחודשים האחרונים הרגשנו ממש איך הלולאה הולכת ומתהדקת סביבנו. עוד בקשה מבעל הבית , ועוד דרישה, ועוד מגבלה ועוד גזירה… אלה היו חודשים של סיוט", היא לא מייפה את המציאות.

"תחושה של אנטישמיות"

הזוג התבקש להסיר סממנים יהודים וישראליים. "בהתחלה התבקשנו להסיר את כל השלטים בעברית, כדי שלא יראו שיש כאן נוכחות יהודית. שלא יחשדו בו מאיראן שהוא מרגל". במקביל, הדרישות הכלכליות מהזוג עלו בהתמדה, "עד לנקודה שבה כבר לא היה אפשר לעמוד בהן כלל".

הם מסבירים, שהמקום שהיה להם עד עכשיו לבית, "לא רוצים שהוא יהיה בית ליהודים. שהנוכחות שלנו כאן? מיותרת. מפריעה".

ולצד הכאב, הזוג הרגיש כוונות אנטישמיות של ממש. "זה כאב. כי מאחורי כל זה עמדה תחושה ברורה של אנטישמיות, כזו שאי אפשר היה עוד להתעלם ממנה".

העזיבה המהירה

בשלב מסוים התבקשו לעזוב באופן מפורש ומיידי. תכולת בית החב"ד בקטמנדו נארזה והובלה למחסן במהירות גדולה. וכרגע, הזוג האהוב והמוכר מחפש את הבית הבא בקטמנדו.

חזקי שומר על אופטימיות, וחני עוד מתקשה. "חזקי אומר שה-כ-ל לטובה (מפתיע מישהו?) ולי יש רק דמעות בעיניים… מבטיחה להמשיך לעדכן, ותודה שאתם חלק מהשליחות שלנו".