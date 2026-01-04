רופא בן 36 נעצר בדירת מסתור בעיר עראבה, בחשד לכך שרצח את אחיו באירוע ירי. במשטרה אמרו כי אקדח נתפס ברשותו בעת המעצר, והוא הועבר לחקירה

הפשיעה בחברה הערבית: אירוע ירי התרחש הלילה (בין שבת לראשון) בעיר עראבה, בו אדם נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול בבית החולים – שם נקבע הבוקר מותו. בתום פעילות לילית נרחבת, המשטרה הודיעה כי רופא נעצר בדירת מסתור – בחשד לרצח של אחיו.

לפי הודעת המשטרה, "עם קבלת הדיווח כוחות גדולים של המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי הגיעו למקום האירוע, פתחו בסריקות אודות חשודים ופתחו בחקירה מהירה ונרחבת. מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, קיים הערכת מצב בזירה, והפעילות הנחושה להתחקות אחר החשוד בירי נמשכה אל תוך הלילה, תוך שימוש באמצעים טכלונוגיים ותחקור הפרטים".

לבסוף נאמר כי הכוחות הצליחו לאתר את החשוד, שתואר כרופא תושב המקום בן 36, ואחיו של קרבן אירוע הירי. במשטרה ציינו כי החשוד נעצר בדירת מסתור בעראבה, כאשר אקדח נתפס בעת המעצר.

מהמשטרה נמסר כי "חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב גליל והחשוד הובא לחקירה ביחידתם, בסיומה יובא לדיון בפני בית המשפט בבקשת המשטרה להאריך מעצרו".