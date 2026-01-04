‏פרופ' משה כהן אליה, התייחס לדבריו החריפים של נשיא בג"ץ לשעבר אהרן ברק, שטען כי ישראל היא כבר אינה דמוקרטית, ואמר: "זה מה שעוד יותר מדהים בדבריו"

‏פרופ' משה כהן אליה, התייחס היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל, לדבריו של אהרן ברק שאמר כי "ישראל כבר לא דמוקרטית".

בדבריו אמר הפרופסור כי "אהרון ברק למעשה אומר שישראל הפכה להונגריה וטורקיה, רק שיש בעיה קטנה: כמה אהרון ברק חושב שהעם כאן מטומטם? הוא לא מבין שהציבור מספיק חכם כדי לראות את המציאות ומה נכון ומה לא נכון? כשנגמרים הטיעונים – עוברים לרטוריקה מבהילה.

ומה שעוד יותר מדהים זה שאהרון ברק אומר את הדברים בזמן שבישראל יש מועמד פוליטי בשם אהרון ברק שהצהיר מפורש שאם הוא יקבל את השלטון הוא יסגור כלי תקשורת מרמכזי, ערוץ 14, ויסגור את הרשתות החברתיות. אני חושב שאנחנו בדרך לשבעים מנדטים בבחירות הבאות".