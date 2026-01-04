פעוטה בת שנה וחצי נפטרה אחרי שלא התעוררה משנתה ונמצאה כשהיא מחוסרת הכרה. צוותי מד"א והצלה ביצעו פעולות החייאה והחלו לפנות אותה לבית החולים – אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה

טרגדיה בבני ברק: פעוטה בת שנה וחצי נפטרה הבוקר (ראשון) אחרי שלא התעוררה משנתה ונמצאה כשהיא מחוסרת הכרה. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה והחלו לפנות אותה לבית החולים שניידר, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה בדרך לבית החולים.

חובשי הצלה יעקב טהרני ודניאל הורברג סיפרו כי "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת כבת שנה וחצי כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק ולא נשימה, לאחר שככל הנראה לא התעוררה משנתה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו ביצוע עיסויים ומתן סיוע נשימתי, אך למרבה הצער נאלצו הפראמדיקים לקבוע את מותה בדרכם לבית החולים".

