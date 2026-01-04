השר אבי דיכטר התייחס למצב הביטחוני בעזה וטען: ישראל הבטיחה לעצמה שחמאס לא ישלוט בעזה – בדרך מדינית או צבאית

השר אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר, התראיין היום (ראשון) ב103fm והתייחס למצב הביטחוני ברצועת עזה. בדבריו הוא אמר: "חמאס שולט בשטח שבו ישראל לא נמצאת, חמאס שולט בעזה. זה יעד (שחמאס לא ישלוט ברצועה, ה"ה) שישראל קבעה לעצמה להשיג בדרך כזו או בדרך של לחימה".

הוא נשאל: "זה אומר שאנחנו חוזרים ללחימה?", והשיב: "‏בהחלט, אם היעד לא יושג בדרכים מדיניות הוא יושג בדרכים צבאיות".

על השלב הבא בעזה, ועל האפשרות שישלוט בה משטר שבו יהיו גם שוטרים מטורקיה, אמר: "הטורקים עוד לא נכנסים, אני לא מכיר כניסה של טורקיה, אני מכיר התנגדות נחרצת של ישראל לשיטור טורקי בעזה – זה לא יקרה".

עוד באותו נושא חשש בישראל מהמהלך המאיים של חמאס 07:32 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

לסיום הוא התייחס מעצרו של מנהיג ונצואלה על ידי ארה"ב ואמר: "ממשל טראמפ אומר 'הכול על השולחן' ובפעם הראשונה הוא לוקח את המשפט הזה ומתרגם אותו למעשים. במבצע של חטיפת מנהיג ונצואלה, זו ממש המחשה לכל מי שמתלבט, שהממשל הזה מוכן ללכת רחוק במדיניות להחזיר את ארה"ב להיות מעצמה מספר 1 בעולם".