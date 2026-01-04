בהמשך לדיווחים על כך שחמאס השתלט על הסיוע ההומניטרי במערכת הביטחון חוששים: "מטריד לא פחות מהאיום הצבאי הישיר"

גורמי ביטחון אומרים כי חמאס מנצל את הגידול בהיקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לרצועת עזה והופך אותו למנוף כוח אזרחי וכלכלי. כך פורסם הבוקר (ראשון) בכאן רשת ב'.

על פי הערכות במערכת הביטחון, היקף הסיוע ההומניטרי שנכנס לעזה עלה באופן משמעותי מכ־50 אלף משאיות במהלך שנת 2024 לכ־70 אלף משאיות בשנת 2025.

עוד נמסר כי כיום חמאס שולט במחסנים, בנקודות החלוקה ובשווקים, גובה מסים ודמי חסות מבעלי עסקים, ומפנה את הכספים לגיוס מחבלים, לתשלום לפעילים ולשיקום מנגנוני השליטה האזרחיים שלו.

במקביל, חמאס מגביר את הלחץ על האוכלוסייה האזרחית. לפי גורמי הביטחון – הארגון מפעיל צעדי הפחדה והתעללות מגמתית, מדכא ביקורת פנימית, ופורס מחדש שוטרים ומחסומים כחלק מביסוס סדר ציבורי והפגנת כוח.

במערכת הביטחון מדגישים כי שיקום המנגנונים האזרחיים של חמאס מתקדם במהירות, ומטריד לא פחות מהאיום הצבאי הישיר.