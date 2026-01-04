במהלך הלילה, האירוע בתראבין הוסלם לאחר שמשטרת ישראל ירתה למוות בבדואי ישראלי, שלדבריה סיכן את הכוח בפעילות המבצעית

משטרת ישראל מסרה הלילה (מוצ"ש) כי במהלך פעילות מבצעית של יחידה מיוחדת במשטרת ישראל, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי של מג״ב, למעצר חשודים תושבי תראבין המעורבים באירועי “תג מחיר” מהימים האחרונים, אחד מהחשודים סיכן את הכוח שפעל בכפר תראבין ונורה.

החשוד נהרג.

נכיר כי בשבוע שעבר דיווחנו, כי בהמשך לאירועי אלימות ופעולות נקמה פליליות שאירעו בכפר תראבין, התקיימה פעילות מבצעית רחבת היקף של משטרת ישראל במקום. במהלך הפעילות בוצע גם ירי של כוחות המשטרה.

במבצע השתתפו מאות שוטרים ולוחמים ממחוז דרום, משמר הגבול ויחידות נוספות, הפועלים בכיתור הכפר ובמספר מוקדים במרחב. הפעילות נערכה כחלק מאכיפת חוק והתמודדות עם עבירות פליליות חמורות.

עוד באותו נושא בעקבות האירועים האחרונים: המשטרה בהודעת אזהרה חריגה

מהמשטרה נמסר כי הכוחות פועלים לשליטה במרחב ולשמירה על הסדר הציבורי.

בהנחיית מערך הגנת המחנות של המשטרה הצבאית הועלתה כוננות בבסיסים בדרום, בדגש על אזור העוטף, מחשש לפעולות נקם מצד בדואים. בהודעה פנימית הונחו הכוחות לגלות ערנות בשערים ולשים לב לתנועות חשודות. בדובר צה״ל אישרו כי הכוננות נמשכת מאז מוצאי שבת.