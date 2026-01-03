גיבור ישראל איתמר אלוס הלך לעולמו במהלך השבת בגיל 41 בלבד. אלוס נלחם בשבת השבעה באוקטובר במחבלים שחדרו לעיר אופקים והציל את חייהם של תושבים רבים בעיר

אבל כבד באופקים. גיבור ישראל איתמר אלוס הלך לעולמו במהלך השבת בגיל 41 בלבד. אלוס נלחם בשבת השבעה באוקטובר במחבלים שחדרו לעיר אופקים והציל את חייהם של תושבים רבים בעיר. הלוויתו תיערך הלילה בשעה 23:00 באופקים.

במהלך הקרבות אלוס ניהל את האזרחים והשוטרים בשטח וחילק אותם לחוליות בכדי להשיב מענה ראשוני נגד המחבלים עד להגעת כוחות הצבא שלא הגיעו במשך שעות.

עוד באותו נושא "שש פעמים ניצלתי ממוות": איתמר אלוס חוזר לקרב באופקים 10:48 | יותם דשא 0 1 😢

תוך כדי הלחימה טיפל אלוס ז"ל בפצועים בשטח ואף פינה את אחד הפצועים קשה לבית החולים סורוקה. לאחר מכן חזר אלוס לשכונת מישור הדפן להילחם עד לחיסולם של כל 15 המחבלים שחדרו לעיר.

בשבוע שעבר אלוס אופשז בבית החולים אחרי שלא חש בטוב, אחרי שבוע של מאבק על חייו בצאת השבת הודיעה משפחתו על פטירתו.