לפחות 10 הרוגים ומאות עצורים בעימותים עם כוחות הביטחון. המנהיג העליון מודה במשבר הכלכלי, מאיים על המוחים ומאשים את “האויב מהמערב” בליבוי ההפגנות

המחאות באיראן. לפי ארגוני זכויות אדם, לפחות עשרה בני אדם נהרגו עד כה בעימותים עם כוחות הביטחון, עשרות נפצעו ומעל מאה מפגינים נעצרו.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראים מפגינים צועדים ברחובות וקוראים לאזרחים נוספים להצטרף: “אנחנו לא רוצים צופים, תצטרפו אלינו!”. הקריאות הופנו בעיקר כלפי סוחרים ואזרחים שנפגעו מהמצב הכלכלי הקשה.

המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ניצל את יום השנה לחיסול סולימאני כדי להתייחס ישירות למחאות. בנאום פומבי ניסה לשדר מסר כפול: מצד אחד, להכיר בקשיים הכלכליים, ומצד שני – לאיים ביד קשה על מי שימשיכו לצאת לרחובות.

“אנחנו מדברים עם המפגינים, אך לדבר עם פורעים אין טעם – יש להעמיד אותם במקומם”, אמר.

חמינאי האשים גורמים מערביים בליבוי המחאות וטען כי “מסיתים ושכירי חרב של האויב” פועלים בתוך ההפגנות וקוראים סיסמאות נגד האיסלאם ונגד המדינה. לדבריו, יש להבחין בין מחאה לגיטימית לבין התפרעות: “המחאה מוצדקת, אך שונה מהתפרעות”.

עם זאת, המנהיג העליון הודה כי חלק ניכר מהמחאה נובע ממצוקה כלכלית אמיתית, במיוחד בקרב סוחרים שנפגעו מהתנודות החריפות בשער המטבע. “כשסוחר בוחן את מצב המדינה, את הירידה בערך המטבע הלאומי ואת חוסר היציבות של שער החליפין ואומר ‘אני לא יכול לנהל את העסק’ – הוא דובר אמת”, אמר.

לצד ההכרה בקשיים, שב חמינאי והפנה אצבע מאשימה כלפי המערב. “זו בעיה אמיתית, אך גם ידו של האויב מעורבת. הוא חסר רחמים ותופס כל הזדמנות”, טען, והזהיר מפני השפעת “תעמולת האויב” על הציבור. “לא ניכנע בפני האויב”, הדגיש.