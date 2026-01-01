אחרי האסון שגבה קורבנות רבים בפיצוץ בבר "לה קונסטלציה" בקראנס-מונטנה שבשוויץ, נשיא המדינה הרצוג התקשר לנשיא שוויץ להציע סיוע ישראלי

בעקבות השריפה הקטלנית בחגיגות השנה החדשה בעיירה השוויצרית: התקשר נשיא המדינה יצחק הרצוג, הערב (חמישי) לנשיא שווייץ גי פרמלין, והציע סיוע מישראל.

הרצוג הביע צער עמוק על האסון בשם העם בישראל ומדינת ישראל, והציע לרשויות בשוויץ סיוע ככל שיידרש. הנשיא הדגיש כי לישראל ניסיון ויכולות מתקדמות שנצברו בצער רב, לאורך השנים ובמיוחד מאז השבעה באוקטובר, בתחום איתור וזיהוי חללי שריפות וכן בטיפול בנפגעי כוויות באירועי שריפה.

נשיא שווייץ הודה לנשיא המדינה על השיחה ועל הצעת הסיוע, עמד על חומרת האירועים וציין את המאמצים המתמשכים של כוחות ההצלה והרשויות בשטח, לצד סיוע המתקבל ממדינות שכנות, ובהן צרפת ואיטליה. נשיא שווייץ הדגיש בפני נשיא המדינה כי משרד החוץ השוויצרי הונחה לעמוד במידת הצורך בקשר עם שגרירות ישראל בשווייץ.

אסון בשוויץ: עשרות הרוגים ופצועים בפיצוץ באתר סקי.

נזכיר כי נשיא שוויץ גי פרמלין הגיע הערב לזירת האסון ונשא נאום שבו התייחס לאסון שגבה את חייהם של לפחות 40 בני אדם. בדבריו טען כי מדובר ב"אחת הטרגדיות הקשות ביותר שהתרחשה אי פעם בארצנו".

"השריפה שפרצה אמש בבר בקראנס-מונטנה היא טרגדיה חסרת תקדים ומחרידה. חיים רבים אבדו, וכמאה אנשים נפצעו – חלקם באורח קשה מאד" אמר פרמלין. "בשם ממשלת שוויץ, אני שולח תנחומים למשפחותיהם של כל הקרבנות. אין מילים שיכולות לפצות על האובדן הפתאומי והברוטלי הזה שחוויתם. ארצנו חולקת את אבלכם בכבוד ובאהדה".