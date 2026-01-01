היועמ"שית גלי בהרב מיארה קראה להוציא צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה להסביר מדוע הוא לא מפטר את השר בן גביר מתפקידו. היא עוררה סערה, ואחרי תגובה מטעם בן גביר, גם חבר הכנסת רוטמן מתייחס לכך

היועמ"שית מיארה קראה היום (חמישי) להוציא צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה בנימין נתניהו להסביר מדוע הוא לא מפטר את השר בן גביר מתפקידו.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, תקף את היועמ"שית בציוץ ברשת X: "משכנעת גם את הגורמים העקשנים ביותר שאין לה מושג מהו שלטון חוק ומה תפקידו של יועץ משפטי לממשלה".

נזכיר כי בציוץ שפרסם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ברשתות החברתיות, הוא הסתפק בתגובה של 4 מילים בלבד: "עבריינית, לא סופר אותך!".

במקביל, שר החוץ גדעון סער כתב ברשת X כי "במשך למעלה מ-3 שנות כהונתו לא החליטה 'היועצת המשפטית לממשלה' להעמיד לדין את השר בן גביר בעבירה כלשהי. למיטב ידיעתי, היא אפילו לא הורתה לחקור אותו באזהרה כחשוד בענין כלשהו. את ניסיונה המחוצף לכפות על ראש הממשלה לפטרו מתפקידו (!) בשנה הרביעית לכהונתו יש לראות, איפוא, כעוד אחד ממאמציה לערער את יציבות הממשלה בניסיון להפילה. נסיון להצר את סמכותו ושיקול דעתו של ראש הממשלה במינוי ופיטורי שרים הוא פלישה לתחום הפוליטי המובהק ויש לדחותו על הסף".