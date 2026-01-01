איש התקשורת והמגיש, דרור רפאל, עבר מהפך בדעותיו אחרי השבעה באוקטובר. בראיון חשוף לנווה דרומי בערוץ i24NEWS, דיבר רפאל על המהפך שעבר מאז ה-7 באוקטובר, וחשף: "הקללות שראית הן כלום לעומת מה שאני מקבל – אין יושרה בלהביע דעות ימניות?".

מתוך ערוץ i24NEWS