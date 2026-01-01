חדשות סרוגים

תיעוד מההצפות במרכז הארץ: "נהר כפר סבא, תענוג"
(צילום: טל הרמן)
חדשות סרוגים אפרת קרסנר

אפרת קרסנר | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 01.01.2026 / 19:54

כמויות הגשם במהלך שעות הצהריים ואחר הצהריים גרמו להצפות רבות בגוש דן. תושבת כפר סבא צילמה את אחד הרחובות הראשיים בעיר הופך לנהר: "איזה כיף זה חורף במדינת ישראל"

לאחר מערכת הגשמים שפקדה היום (חמישי) את מרכז הארץ, בעיר כפר סבא מספר רחובות הוצפו וגרמו למכוניות רבות לנסוע באיטיות בתוך המים. חלקן הפכו ל"נהרות" ממש כמו בתיעוד שצילמה טל הרמן באחד מהרחובות הראשיים של העיר.

בתיעוד שצילמה היא גם מתייחסת לכך בהומור: "נהר כפר סבא, משהו משהו, תענוג. איזה כיף זה חורף במדינת ישראל".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(צילום: טל הרמן)

מזג אוויר בימים הקרובים יביא עמו מערכת חורפית משמעותית. יירד גשמים עזים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים וברד. חשש כבד שטפונות והצפות בנחלי המזרח.

 

 

1
Dude

סוף סוף גשמים, ברוך השם!

21:00 01.01.2026
