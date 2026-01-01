תיעוד מההצפות במרכז הארץ: "נהר כפר סבא, תענוג"

לאחר מערכת הגשמים שפקדה היום (חמישי) את מרכז הארץ, בעיר כפר סבא מספר רחובות הוצפו וגרמו למכוניות רבות לנסוע באיטיות בתוך המים. חלקן הפכו ל"נהרות" ממש כמו בתיעוד שצילמה טל הרמן באחד מהרחובות הראשיים של העיר.
בתיעוד שצילמה היא גם מתייחסת לכך בהומור: "נהר כפר סבא, משהו משהו, תענוג. איזה כיף זה חורף במדינת ישראל".
מזג אוויר בימים הקרובים יביא עמו מערכת חורפית משמעותית. יירד גשמים עזים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים וברד. חשש כבד שטפונות והצפות בנחלי המזרח.
