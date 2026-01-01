5 ימים אחרי תחילת גל המחאות הנרחב בארצו, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לראשונה לעימותים האלימים ואמר כי "קיבלנו החלטה לספק סיוע לכל בני העם האיראני. אנחנו רואים את פרנסת העם ורווחת התושבים כקו אדום"

אחרי 5 ימים: נשיא איראן מסעוד פזשכיאן התייחס לראשונה הערב (חמישי) לגל המחאות הנרחב בארצו, כשהתחייב להעניק סיוע לכל אזרחי איראן – מבלי לפרט במה מדובר או כיצד המהלך יבוצע.

"קיבלנו החלטה, שנודיע עליה מאוחר יותר, לספק סיוע לכל בני העם האיראני" אמר פזשכיאן. "אנחנו רואים את פרנסת העם ורווחת התושבים כקו אדום. אנחנו גפ רואים את עצמנו כעובדים של העם האיראני. אין בעיה שלא ניתן לפתור".

הנשיא האיראני הוסיף ואמר כי הממשלה היא זו שאחראית לחוסר שביעות הרצון של האזרחים. "ברור שהעם לא מרוצה, ואנחנו מצטערים על כך" טען בפני השרים וחברי הפרלמנט. . "אל תאשימו את ארה"ב – אנחנו אלה שצריכים לשרת את העם ולגרום לו להיות מרוצה, ואנחנו אלה שחייבים לנשות למצוא פתרונות לבעיות שלהם".

כאמור, המחאות באיראן המשיכו להחמיר בשעות האחרונות – כשהיום דווח כי המשטר התחיל להגיב ביד קשה. גורמי אופוזיציה באיראן דיווחו על עליה חדה ברף האלימות בין המשטר לבין המפגינים ברחובות, כשלאורך היום הצטברו תיעודים של מפגינים פועלים ביד קשה כנגד כוחות הדיכוי של המשטר.

לפי הדיווחים, לפחות 3 בני אדם נהרגו כתוצאה מהעימותים בין מפגינים לכוחות הביטחון בעיר לורדגן שבדרום מערב איראן, ומפגין נוסף נהרג מאש חיה בהפגנה בעיר אספהאן. לאורך היום הופצו תיעודים רבים של הרוגים ופצועים ברשתות החברתיות באיראן, לצד התיעודים של עימותים בין כוחות המשטר לבין האזרחים.