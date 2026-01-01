נשיא שוויץ גי פרמלין הגיע לזירת השריפה באתר הסקי בקראנס-מונטנה, בו נהרגו 40 בני אדם ונפצעו כמאה נוספים. לדבריו, מדובר ב"אחת הטרגדיות הקשות ביותר שהתרחשה אי פעם בארצנו"

יום אחרי פיצוץ הענק באתר הסקי בקראנס-מונטנה, נשיא שוויץ גי פרמלין הגיע הערב (חמישי) לזירת האסון ונשא נאום שבו התייחס לאסון שגבה את חייהם של לפחות 40 בני אדם. בדבריו טען כי מדובר ב"אחת הטרגדיות הקשות ביותר שהתרחשה אי פעם בארצנו".

"השריפה שפרצה אמש בבר בקראנס-מונטנה היא טרגדיה חסרת תקדים ומחרידה. חיים רבים אבדו, וכמאה אנשים נפצעו – חלקם באורח קשה מאד" אמר פרמלין. "בשם ממשלת שוויץ, אני שולח תנחומים למשפחותיהם של כל הקרבנות. אין מילים שיכולות לפצות על האובדן הפתאומי והברוטלי הזה שחוויתם. ארצנו חולקת את אבלכם בכבוד ובאהדה".

"אנחנו נפעל לוודא שכל הקורבנות יזוהו ויטופלו, ושהחקירה הפלילית תתקדם במהירות ובקפדנות" הוסיף והתחייב. "אנחנו חייבים זאת לכל בני ארצנו ולכל האנשים מחוץ לשוויץ שהגיעו לחגוג כאן את חופשת חג המולד והשנה החדשה. שוויץ מחויבת לעמוד באחריות המוטלת עליה".

"קיוויתי להעביר מסר שונה לעם השוויצרי היום. רציתי להעביר מסר של שלום וביטחון – אך איחולי השנה החדשה שלי השתנו עכשיו, כשאני נאלץ להתמודד עם האבל הקשה הזה בארצנו" סיכם. "עלינו לתמוך בכל הפצועים בבתי החולים, ובכל מי שעבר טראומה מהאירוע הקשה. אני מבהיר כאן: אתם לא לבד. כל שירותי הבריאות שלנו זמינים לטפל בכם, לתמוך בכם ולספק תמיכה לטווח הארוך".