רגע לפני סיום ביקורו המדיני, ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו במסיבת השנה האזרחית החדשה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באחוזת מאר-א-לאגו בפלורידה

רגע לפני החזרה לישראל: ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה השתתפו אמש (רביעי) בחגיגות השנה האזרחית החדשה באחוזת מאר-א-לאגו שבפלורידה, זאת בהזמנתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בתיעודים שפורסמו הערב על ידי לשכת ראש הממשלה נראה נתניהו ורעייתו לצד טראמפ ואשתו מלניה.

בלשכת רה"מ ציינו כי "ראש הממשלה נתניהו הינו המנהיג הזר היחיד שהוזמן לאירוע, והיחיד שהשתתף אי פעם בנשף של הנשיא". לצד נתניהו, טראמפ ובני משפחתו, במסיבה השתתפו גם מזכירת הביטחון הלאומי קריסטי נואם, יו"ר הסיעה הרפובליקנית בביית הנבחרים טום אמר, ופרקליטת מחוז קולומביה ג'נין פירו.

עוד באותו נושא לאנשי טראמפ נמאס מברק רביד: "ממציא דברים, הונאה עיתונאית" 18:27 | יאיר אמר 2 1 😢

נשף השנה האזרחית החדשה באחוזת מאר-א-לאגו נחשב כמסורת של טראמפ שהחלה לפני יותר מ-20 שנה, כשלאורך השנים הוזמנו סלבריטאים רבים – ביניהם הטניסאית סרינה וויליאמס, שחקן הגולף טייגר וודס והזמר רוד סטיוארט.