אחרי שבוע חורפי במיוחד, מזג אוויר מתייצב: תחול ירידה קלה בטמפ' והגשמים יתמעטו בהדרגה. יהיה קר מהרגיל לעונה ותנשבנה רוחות חזקות.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן. יוסיפו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים. במהלך היום, הגשמים יתמעטו ויירדו בעיקר בצפון הארץ ובמרכז. צפויה ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
יום ראשון: בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, ויהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון ובהרי המרכז.
יום שני: בהיר בדרך כלל. צפויה עליה קלה נוספת בטמפרטורות. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות ערות. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה.
