גבר כבן 30 נפגע באורח קשה אחרי שככל הנראה ניסה לקפוץ מדירה בקומה שלישית בבניין באילת, בזמן שהוא בורח משריפה שמתחוללת שם.

השריפה פרצה בדירה בשדרות חטיבת הנגב בעיר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא במצב קשה, מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים התחתונות.

חובשי מד"א אלי וקנין ומשה בן חיים, סיפרו: "ראינו עשן שחור עולה מדירה וגבר שכב בסמוך לבניין כשהוא היה מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהוא נפל מקומה שלישית. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב".