המחאה באיראן ממשיכה להחמיר, המשמר פרס את משמרות המהפכה חמושים בנשק חם, המפגינים מדווחים על כמויות גדולות של הרוגים ופצועים

המחאות באיראן ממשיכות, ועל פי דיווחים של גורמי אופוזיציה, המשטר מגיב ביד קשה. התגברות משמעותית בדיווחים ותיעודים של ירי חי על מפגינים. דיווחים על מספר רב של הרוגים בשעות האחרונות כתוצאה מירי.

כוחות המשטר נמלטים ממפגינים, ללא קרדיט.

באיראן מדווחים על עליה חד ברף האלימות בין המשטר לבין המפגינים ברחובות, לאורך היום הצטברו דיווחים ותיעודים של מפגינים פועלים ביד קשה כנגד כוחות הדיכוי של המשטר.

מפגינים תוקפים רכב משטר, ללא קרדיט.

מפגינים תועדו מגרשים את אנשי הבאסיג', כוחות הדיכוי של המשטר, בזריקת אבנים ובקבוקי תבערה.

זריקת אבנים, איראן.

בנוסף לתיעודים של התנגשויות בין המשטר לבין אזרחים, תיעודים רבים של הרוגים ופצועים מופצים בשעות אלה ברשתות החברתיות באיראן, המפגינים וקבוצות אופוזיציה מדווחים על מספר גובר של הרוגים ופצועים.