גיא מרוז, מי שהתיישב על כיסא נציג השמאל ב"הפטריוטים", מספר למה החליט ללכת לתוכנית, על התגובות הקשות והביקורת של חבריו משמאל להחלטה, ועל האהבה שהוא מקבל מהצד הימני של המפה: "נתניהו לא ידע שבשבת בבוקר ב-7 באוקטובר שחררו את כל החיילים הביתה, הוא אחראי על זה אבל לא אשם"

לדבריו של מרוז יש לו חופש לומר בתוכנית את הדעות הכי שמאלניות. עוד משתף מרוז איך הפך למוקצה בכל ערוצי המיינסטרים מאז הסרטים שהוא ואורלי עשו בקורונה ולא הצליח למצוא עבודה בתקשורת. הוא חושף גם את המשבר הנפשי הקשה שעבר, שילוב של דיכאון ופסיכוזה ואיך יצא ממנו והחליט להפוך אותו להצגה שתסייע למי שעוברים משבר דומה ומתביישים במצבם.

"זאת תוכנית "קרקס", לא מפריע לך להיות ליצן?", שואל קובן את מרוז. העיתונאי, שידוע בדעותיו השמאלניות, עונה לו בתגובה: "אני אומר שם דברים חשובים בעיניי. אני לא אידיוט שימושי, אני אינטליגנטי, אני בסוג של שליחות שם. אני בא להגיד את הדברים הכי קשה לקהל הכי גדול שיש ואני בא גם לשמוע את הצד השני. אני בא להקשיב גם לצד השני, לא את כל הצד השני צריך להרוג אותו".

עוד אמר מרוז כי מאז שהחל להופיע בערוץ 14, הוא מרגיש מותקף ומוחרם בידי חבריו מהשמאל: "ההחרמה הזאת, הטלפון שקיבלתי מיריב אופנהיימר, היה חבר שלי מהשכונה. נסענו לרמאללה ביחד, מה פתאום להחרים בכלל? מה זה הדבר הזה? מה זה השיטה הזאת בכלל?".

בהמשך התוכנית מדברים השניים על ההבחנה שמרוז עושה בין "אחראי" ל"אשם" בנוגע למידת מעורבותו של ראש הממשלה נתניהו במחדל ה-7 באוקטובר. "נתניהו אחראי, בוודאי שהוא לא אשם. נתניהו אחראי על כל מה שקורה פה בחיינו. הוא לא אשם הוא אחראי, תבדיל", טוען מרוז בפניי קובן.

קובן טוען כי אין הבדל בין שני הדברים, ולדבריו מרוז מחקה את הסיסמאות של חברי הכנסת בימין: "תמיד היה בך את הניצוץ האנטי ממסדי ואתה עכשיו יושב ומדקלם את הסלוגנים של טלי גוטליב וינון מגל. מה זה הקשקוש של ההבחנה בין אשם ואחראי?".

מרוז השיב ואמר לו: "נתניהו לא ידע שבשבת בבוקר (7 באוקטובר) שחררו את כל החיילים הביתה. הוא אחראי על זה, הוא צריך ללכת לכלא זו לא שאלה, אבל אתה רואה את הצבא כמשהו שלא נוגעים בו. למה אתה לא אומר שמפקד חיל האוויר צריך ללכת לכלא? כולם צריכים ללכת לכלא".

