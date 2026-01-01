אחרי עשור, זגורי אימפריה חוזרת למסך. הילה הרוש ואייל שיקרצי מדברים בראיון לסרוגים על החזרה לדמויות אביגיל ואביר, הדינמיקה שלא השתנתה, ההתבגרות – והדרמות שממשיכות לבעור במשפחת זגורי

אחרי עשור מחוץ למסך, זגורי אימפריה חזרה – ובגדול. שבוע שעבר שודר פרק הבכורה של העונה החדשה, והערב (חמישי) עולה פרק שני שמוכיח: הקללה אולי הוסרה, אבל הדרמות במשפחת זגורי חיות ובועטות מתמיד.

אחד הצירים הכי זכורים מהעונות הקודמות, וגם בעונה החדשה, הוא הקשר בין האחים אביגיל ואביר: מצד אחד אהבה ואינטימיות משפחתית, מצד שני ריבים, הצקות ואפס פילטרים. תפסנו לשיחה את הילה הרוש, שחוזרת לגלם את אביגיל, ואת אייל שיקרצי, שחוזר לדמותו של אביר – לשיחה על חזרה אחרי עשור, פחדים, התבגרות, והרגע שבו הבינו ששום דבר באמת לא השתנה.

הראיון עם הילה הרוש – אביגיל

הראיון עם אייל שיקרצי – אביר

"ברגע שנכנסנו לסט – הרגשנו שלא עברה דקה"

הרוש מודה שהחזרה לדמות לא הייתה מובנת מאליה: "זה היה מאוד מלחיץ. עבר עשור מאז שסיימנו את העונה השנייה, אבל ברגע שנכנסנו לבית וראינו את הסט שהעתיקו אחד על אחד – התחלנו את הסצנה הראשונה, והיה ברור שלא עברה דקה. זה היה מטורף". לדבריה, התחושה חזרה מיד: "אותה אינטראקציה, אותה אהבה, אותם יחסים. כאילו חזרנו לאותם גילאים".

אביגיל גדלה – אבל לא ויתרה על הצעקות

ברשת לא מעט גולשים תהו איך אביגיל תיראה היום, אחרי שעברה מילדה לאישה: "אני מבינה את הביקורת", אומרת הרוש, "אבל תנו צ'אנס. אביגיל עדיין קטנה, שמחה וצעקנית – רק שעכשיו יש בה גם התבגרות. אתם תראו את זה על המסך, וזה מעניין".

ואיך זה פוגש את החיים האישיים? "עברתי תיכון, צבא, לימודי משחק, תואר, התחתנתי – ואני גם בהריון. אז כן, אביגיל הקטנה כבר לא כל כך קטנה".

אביר בלי שיער אדום: "זה היה התנאי היחיד שלי"

גם שיקרצי מודה שהחזרה הייתה מרגשת במיוחד: "עברו 11 שנים, אבל אחרי יומיים של צילומים הרגשנו שוב משפחה. כאילו לא קרה כלום".

אביר, לדבריו, עבר תהליך: "הוא התבגר קצת, תפס שכל – אבל נשאר מג'נון קטן וכנה". והשינוי הבולט ביותר? השיער האדום נעלם. "אמרתי למאור שאני מוכן לעשות הכל, אפילו קעקוע של באר שבע על החזה, רק בלי השיער האדום. הרגשתי שהדמות יכולה לעבוד גם בלעדיו".

אחים לנצח – גם כשצורחים

על הדינמיקה ביניהם שיקרצי מספר: "אביגיל היא אחותי הקטנה הגדולה לעד". הילה הרוש מוסיפה כי גם בעונה החדשה היחסים עם אביר נשארו כפי שהיו בעבר – עם אותם חיכוכים, הצקות וקרבה משפחתית שמלווה את הדמויות מאז תחילת הסדרה.

בלי אלברט – אבל עם נוכחות

דמות האב אלברט, שגולמה בעבר על ידי משה איבגי, לא נוכחת בעונה החדשה, אבל השניים מבהירים: "הוא לא נעלם בפרק אחד", אומרת הרוש. "מאור עשה את זה בצורה חכמה ומתוחכמת". שיקרצי מוסיף: "הוא היה איתנו בלב ובנפש לאורך כל הצילומים".