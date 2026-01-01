ראש הממשלה נתניהו נאם בבית כנסת בפלורידה, תקף את האנטישמיות הגואה וקרא ליהודי ארצות הברית לזקוף קומה, להתגאות בזהותם ולעמוד ללא פחד

ראש הממשלה נתניהו הגיע למאורע מיוחד כחלק מביקורו בארצות הברית. ראש הממשלה נשא דברים בפני חברי הקהילה היהודית של פלורידה, בבית הכנסת המקומי. ראש הממשלה תקף את האנטישמיות הגואה, וקרא ליהודים בארצות הברית לזקוף קומה, ולעמוד ללא פחד מול גילוי השנאה.

בדבריו הדגיש ראש הממשלה כי ההיסטוריה היהודית מלמדת מה קורה כאשר יהודים מאבדים כוח, אחדות ונחישות. ״הטרגדיה של ההיסטוריה שלנו היא שכאשר הוגלינו מארצנו.

איבדנו כוח, אחדות ונחישות, והמחיר היה נורא״, אמר, כשהוא מזכיר את הפוגרומים ואת השואה כנקודת השפל הקשה ביותר.

נתניהו התעכב על משמעות הקמת מדינת ישראל כנקודת מפנה היסטורית: ״עם הקמת המדינה הריבונית והצבא הריבוני, החזרנו לעם היהודי את היכולת להגן על עצמו בכוחות עצמו. זה השינוי הגדול ביותר בתולדותינו״.

במהלך הנאום התייחס גם לטבח השבעה באוקטובר ולמאבק הצבאי שבא בעקבותיו. ״אחרי המתקפה הקשה ביותר על העם היהודי מאז השואה – אמרו שישראל גמורה. ביום השני למלחמה אמרתי: אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. וזה בדיוק מה שעשינו״, אמר, תוך שהוא משבח את עמידת האזרחים והחיילים.

ראש הממשלה ציין את גבורתו של רס״ן רני גאוילי ז״ל, שנפל בקרב, והבטיח למשפחתו: ״אנחנו נחזיר אותו הביתה. אנחנו עובדים על זה עכשיו״.

נתניהו שיבח גם את התמיכה האמריקאית, והדגיש במיוחד את הקשר עם הנשיא לשעבר דונלד טראמפ: ״כשאין אור יום בין נשיא ארצות הברית לראש ממשלת ישראל – דברים נפלאים יכולים לקרות. והם קרו, והם עוד יקרו״.

לקראת סיום נשא נתניהו קריאה ישירה ליהודי ארצות הברית, אחרי שהבטיח להם את תמיכתה הנחרצת של מדינת ישראל.

״הדבר האחרון שעליכם לעשות מול התקפות אנטישמיות הוא להוריד את הראש ולחפש מחסה. תעמדו, תדברו, תלחמו חזרה. תתקפו את התוקפים ותשללו לגיטימציה מהמשמיצים. אף אחד לא ילחם עבורכם יותר ממה שאתם תלחמו עבור עצמכם״. הפציר ראש הממשלה.

לדבריו, המאבק באנטישמיות אינו מאבק יהודי בלבד: ״זה מתחיל ביהודים – וזה אף פעם לא נגמר ביהודים. מי שעוצר את זה בזמן, מגן על החברה כולה״.

נתניהו חתם את דבריו בברכה לקהל: ״אל תפחדו. אל תתכופפו. תזקפו קומה. נילחם – וננצח, בעזרת השם. שנה טובה, ולשנה הבאה בירושלים״.