נגר ותיק במפעל הרהיטים של קיבוץ לביא נהרג בצהריים בתאונת עבודה מחרידה. כשמכונה במשקל כמה טונות קרסה ומחצה אותו למוות. כוחות ההצלה חילצו אותו ללא רוח חיים

פועל ותיק במפעל הרהיטים של קיבוץ לביא נהרג היום בתאונת עבודה קטלנית. מכונה במשקל כמה טונות קרסה על הפועל, שהיה מומחה בתחום הנגרות, הוא נלכד מתחתיה.

כוחות ההצלה חילצו אותו לאחר זמן ממושך ומותו נקבע במקום.

רב רשף שבי פרץ, מכבאות והצלה צפון: “הגענו לזירת תאונת עבודה קשה כאשר העובד נלכד תחת מכונה כבדה. לוחמי האש ביצעו פעולות חילוץ מורכבות באמצעות כלים הידראוליים ובסיום פעולות החילוץ העבירו את הלכוד לידי גורמי רפואה שקבעו את מותו במקום״.

חובש רפואת חירום במד"א אחמד ג'ועבאט, סיפר: "הגענו למקום והובילו אותנו אל הגבר שהיה לכוד תחת מכונה כבדה. הוא היה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום. עובד נוסף שהיה במקום נפצע ופונה ע"י אמבולנס נוסף של מד"א במצב קל".