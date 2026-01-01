כטב״ם אמריקאי מדגם MQ-9 התרסק בהרי אפגניסטן, ככל הנראה עקב תקלה טכנית. הטאליבן פרסם תיעוד מהזירה וטען להישג

כלי טיס לא מאויש של צבא ארצות הברית התרסק בהרי אפגניסטן, ככל הנראה בעקבות תקלה ואובדן שליטה. הטאליבן פרסם תמונות מזירת ההתרסקות בהרים המושלגים במדינה.

על פי גורמים אמריקאיים, מדובר ככל הנראה בכטב"ם מדגם MQ-9 Reaper, המשמש את צבא ארצות הברית למשימות מודיעין, סיור ותקיפה מדויקת. בשלב זה לא קיימת אינדיקציה רשמית לכך שהכלי הופל באש אויב, וההערכה הראשונית מצביעה על כשל טכני במהלך הטיסה.

הטאליבן, השולט כיום באפגניסטן, מיהר לפרסם תיעוד של שברי הכטב"ם וטען כי מדובר בהישג צבאי, אולם גורמים ביטחוניים במערב נוטים להתייחס לטענות אלו בזהירות. בעבר נרשמו מספר מקרים דומים באזור, בהם כלי טיס אמריקאיים בלתי מאוישים התרסקו עקב תנאי מזג אוויר קשים, תקלות מכניות או בעיות תקשורת.

לאחרונה הופלו גם שורה של כלי טיס מדגמים דומים באיזור תימן, כחלק מהמערכה האמריקאית נגד המורדים החות'ים.

ה-MQ-9 Reaper נחשב לאחד מכלי הטיס הבלתי מאוישים המנוסים בעולם, אך גם נחשב לדגם וותיק, כאשר חלק מהצי עובר שדרוגים משמעותיים, ודגמי הבסיס נחשבים מיושנים במידה.