לאחר שנחשפה הברחת ענק ממצרים – הפרקליטות הגיבה כתב אישום חמור בעוון ריגל נגד ארבעה ערבי ישראל: "האזינו לרשת הקשר הצה"לית"

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתבי אישום נגד סאלח ג'רג'אוי (34) משגב שלום, ראעד סרחין (30), סאמי סרחין (24) ופאיז סרחין (38) ממסעודין אל־עזאזמה, בגין עבירות ריגול ועבירות נשק, לאחר שהבריחו אמצעי לחימה ממצרים באמצעות רחפנים, תוך האזנה לרשת הקשר הצה"לית.

מכתבי האישום, שהוגשו על ידי עו"ד אסף בר יוסף מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי החל משנת 2020 חלה עלייה מתמדת בניסיונות הברחה ובתפיסת כלי נשק שהוברחו לישראל דרך הגבולות עם ירדן ומצרים, ובשנת 2024 החל שימוש נרחב ברחפנים לצורך ייבוא אמצעי לחימה וסמים. על פי הנטען,

"הצפת" מדינת ישראל באמצעי לחימה בלתי חוקיים מהווה סיכון ממשי הן במישור הפלילי והן במישור הביטחוני, מאפשרת פעילות טרור, מסייעת לארגוני טרור ולפעיליהם בביצוע פיגועים, ומסכנת באופן ממשי את ביטחון אזרחי המדינה, בין היתר גם בשל ירידה משמעותית במחירי אמצעי הלחימה.

במהלך חודש נובמבר 2024 קשר סאלח ג'רג'אוי קשר עם אדם מהצד המצרי לצורך ייבוא אמצעי לחימה באמצעות רחפנים, והציע לשאר הנאשמים להצטרף לפעילות. לצורך כך רכשו הנאשמים רחפנים בעלות של מאות שקלים. במספר הזדמנויות שונות פעלו הנאשמים לייבוא כלי נשק מגבול ישראל–מצרים באמצעות רחפן שהוטס משטח מצרים, כאשר אחד מהם שימש כמתצפת.

הנאשמים נעו באזור הגבול כשהם מצוידים במכשירי קשר, אספו את כלי הנשק והובילו אותם לשטח ישראל, תוך מודעות לכך שמעשיהם עלולים לפגוע בביטחון המדינה.

במקרה נוסף, באחד הפעמים בשעות הערב, האזין סאמי סרחין לרשת הקשר הצה"לית ושלח לסאלח ג'רג'אוי הקלטה ובה דיווחים של תצפיתניות, אשר זיהו את ההברחה באמצעות רחפנים ואת הכוונת הכוחות לאזור. לנאשמים יוחסו עבירות נשק ועבירת ריגול.